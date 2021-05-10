視疫苗公共產品 中國做實事美國做騷

新冠疫苗再成國際焦點，那邊廂，美國突然豁免疫苗知識產權專利，這邊廂，世衞將中國國藥疫苗納入緊急使用清單。兩者理論上都有助緩解環球疫苗供應緊張，惟中美在處理疫苗作為公共產品的態度迥異，中國做實事，美國卻在做騷。國藥疫苗打破西方壟斷格局，未來在研發第二代疫苗上更須提高透明度，才能加強國際社會對中國疫苗的信心。

美國突棄專利 純做騷博取掌聲

國藥疫苗成為首隻獲世衞認可緊急使用的非西方疫苗，證明疫苗是經過大量科學數據驗證後，證明質量、安全性和有效性都符合國際標準，向國際社會傳遞中國疫苗是安全可靠的信息，短期有望納入全球疫苗實施計劃（COVAX）的採購清單，讓更多國家有信心加快審批使用，紓緩當前發展中國家一劑難求、分配不均問題。

事實上，在國藥疫苗獲批前，中國積極響應聯合國呼籲，將疫苗視為公共產品，在力所能及下積極幫助有需要的發展中國家。截至4月25日，中國生產4.15億劑疫苗，當中2億劑（48%）出口或捐贈給逾57國，並跟十多國展開疫苗研發和生產工作，凸顯中國正在履行大國責任。

反觀美國視疫苗為戰略物資，限制疫苗及相關原料出口，完全體現「美國優先」立場。美國訂了逾8億劑疫苗，超出全國3.3億人口需要，在本土生產疫苗方面，截至4月25日生產2.68億劑疫苗，僅300萬劑（1%）出口，其餘均為自用。

美國上周三突然以人道為由，宣布放棄對疫苗的知識產權專利，但外界批評這是一場經過精心計算的公關騷。首先，白宮預計7月初將有7成美國人接種疫苗，足以產生群體免疫作用，在當前印度疫情全面失控之際，美國高姿態放棄專利，使其站在道德高地，贏得掌聲，希望可從而提升世界領導地位。此外，白宮據報正研究方法，在疫苗專利開放後，防止技術落入中國和俄羅斯手中，凸顯美國在處理疫情大流行時，仍不忘存着要遏制中俄的私心。

歐盟指出，當前環球疫苗分配不均，問題並不在於知識產權專利，而在於產能受到原料短缺和生產技術制約。法國總統馬克龍更公開批評美英將所生產的疫苗留作自用的做法，呼籲美國取消疫苗和相關原料出口限制，令疫苗生產以至分配得以順暢運作。

美國在囤積疫苗下，出現疫苗過剩，卻不願援助爆疫國家，而是在搞疫苗旅遊。例如德州和佛州容許替外國遊客打針，吸引拉美富豪前來，刺激當地旅遊業，紐約市稍後亦推出疫苗旅遊谷經濟。

中國研新疫苗 須用數據贏信任

中國視疫苗為公共產品上言行一致，國藥疫苗「入世」，有助填補當前疫苗供應缺口，但中國仍須努力改進，因西方仍有很多人對中國疫苗安全存疑。因此，中國在世衞審批第二輪疫苗，以至研發第二代新冠疫苗，都應汲取之前經驗，在各測試階段，都要提高透明度，依足國際標準和程序，務求有充足數據來驗證疫苗的安全和效用，從而加強國際社會對中國疫苗的信心。

中國應抓住國藥疫苗獲世衞認可的契機，提高透明度之餘，更要不斷提升藥廠的產能，用行動來說明在落實疫苗公共產品上是說到做到，不但可讓西方對中國疫苗改觀，亦有助強化中國是負責任大國的形象。

責任編輯：陳楚源