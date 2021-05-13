「華懋集團可持續發展論壇2021」 雲集本地海外專家 建設全齡健康社區

由發展商華懋集團主辦、香港綠色建築議會協辦的「華懋集團可持續發展論壇2021」於上週五（7日）順利舉行並圓滿結束。大會以「締造可持續全齡及健康社區」為主題，從多角度討論建構全齡健康社區方案。論壇上多位專家學者逐一發言，討論可持續全齡健康社區的重要性和不同方案，並歸納和總結新冠病毒疫情為社會帶來的啟示和轉變。

▲ 右起：華懋集團可持續發展督導委員會成員黃慧儀、華懋集團企業傳訊總監鍾慧敏、香港綠色建築議會執行董事陳永康博士工程師太平紳士、規劃署副署長姜錦燕、華懋集團營運總裁王弘瀚、華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興、發展局局長黃偉綸太平紳士、香港綠色建築議會主席張孝威、市區重建局執行董事呂守信、巴馬丹拿集團董事麥詠倫、香港物聯網聯盟主席盧思遠博士、香港綠色建築議會市務推廣部門主管許麗珠。

出席專家陣容強勁 黃偉綸致開幕辭

論壇共邀得12位講者作出分享及主持小組討論環節，涵蓋包括政府機構、建築界、學界、科技界及金融界等多個界別。發展局局長黃偉綸更為論壇開幕致辭，其他講者包括華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興、規劃署副署長姜錦燕、市區重建局執行董事呂守信、巴馬丹拿集團董事麥詠倫、香港中文大學賽馬會老年學研究所副研究員及註冊建築師高家揚、香港物聯網聯盟主席盧思遠博士、以及香港按揭證券有限公司執行董事兼總裁李令翔。

黃偉綸局長於會上表示，可持續發展為政府一大政策考慮，當局致力將香港建構成更綠色、宜居的城市。政府現時透過《可持續發展建築指引》豁免部分樓面面積，以鼓勵興建環保建築物。黃偉綸冀望社會上下攜手實現可持續發展目標：「可持續發展概念牽涉下一代生活，需要社會各人合作。香港除了需要更多具標誌性的可持續建築設計外，知識交流、教育和公眾參與亦至為重要。」

▲ 嘉賓探討如何逐步發展健康全齡社區

蔡宏興：華懋積極落實可持續發展

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興指出，集團以三重基綫作綱領，即同時顧及對人、繁榮及環境帶來裨益，與可持續發展理念不謀而合。他續指，華懋作為本港主要發展商之一，面對急劇的人口高齡化挑戰，會積極為市民締造出宜居環境：「集團將配合政府所提出的政策，凝聚各界力量，期望可滿足與日俱增的高齡化社會住屋需求，提升各年齡層的生活質素，建構一個共融互助的城市。」

▲ 來自瑞士的Jürg Weibel介紹國際級案例

蔡宏興又提及，華懋集團與香港中文大學賽馬會老年學研究所合作進行調查研究，預計可於2024年發布《健康齡活住宅設計指南》，予本港以至海外業內人士作參考標準。研究所同時為集團旗下新住宅項目，建議多項樂齡生活的建築元素。是次論壇空前成功，各界專家認同建設共融社區之理念，「此能促進社區不同背景、能力和興趣的人互相交流，互相尊重，提倡多元化價值觀。」蔡宏興總結。

獲多方支持 逾300名業界人士參與

是次論壇有逾300名業內人士和專家參與，兩位分別來自瑞士和荷蘭的海外講者在會內引述國際級案例，而兩節小組討論環節更邀請到香港中文大學地理與資源管理學系副主任伍美琴教授，以及香港理工大學賽馬會社會創新設計院總監凌嘉勤SBS作客席主持，現場交流氣氛熱烈。

▲ 是次論壇有逾300人參與，現場交流氣氛亦相當熱烈。

香港綠色建築議會主席張孝威致閉幕辭時指出：「是次論壇探討建造全齡及健康社區這個議題，是非常重要而適時。」他亦表示，香港綠色建築議會致力推動香港可持續發展建築發展和水平，透過綠建環評（BEAM Plus）提倡無障礙設施、健康舒適的室內外環境，以及社區共融元素，有助發展全齡及健康社區。他又提及，議會將繼續與政府和業界合作，協力建構可持續發展及更宜居的城市。

（特約專輯）