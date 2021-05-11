前世界首富離婚花邊，被爆出的疑似第三者，在美國西雅圖發展的華裔女繙譯小姐，睇睇下竟發現是在我一個讀書群書友，雖則個人不認識她，但就即刻惹來不少書友為她抱不平。

於是順道也八卦一下這女子的背景，一九八五年出生，廣州長大，後往美國唸書，所以職業簡介，明顯標示懂普通話和廣東話。不過，更有趣的是其他工作經驗，據她個人微博上的照片，她也是一家美國航空公司的空姐，近年還考飛行駕駛照。其他生活看來也多姿多采，包括戶外運動及各種美食打卡，與一般愛時尚生活女青年無異。履歷看來較可觀的，是因為作為專業繙譯，幫過聯合國、諾貝爾獎得獎人、TED等活動作繙譯。也是因為這種以項目形式幫企業工作的方式，令她和前首富扯上關係。但看到資料，怎看也不是前首富的個人繙譯，而是幫他名下基金會做過活動繙譯而已，不肯定有沒有個人交往。

傳聞出現後，因為她作為華裔女性的身份，被推上熱搜，她抱怨WSJ晨早就打電話來問，而FOX則已快速報道。她本人後來也不得不正式否認。

內地的輿論則各有猜估，有些實牙實齒，說不出三個月，前首富就會再結婚。有些則相信話題女子，並大力誇讚她的學歷及才能優秀，並替她不值，因為往往因為她的華人和單身身份就會惹來這等是非（白人老闆們就是愛華人女子）。

一個被謠言刻板東方形象中傷的華裔女受害者？一單通過名人離婚新聞去炒作的案例？抑或只是前首富想借假離婚去保住身家？再看下去，又不禁覺得有些不對路，因為看到抱不平的發帖，內容又極為相似，像一趟有備而來的公關危機處理。她，由此，也變得全球知名。