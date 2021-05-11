戰友真的很客氣，攜帶零食讓我看營養標籤時，也會多送一包給我，有時候，甚至會送兩包。

KK很興奮地說：「用你的方法減肥真好，大熱天時有雪糕做宵夜，口痕又可以吃低卡薯片，最重要是有飽飯吃。」

「那不是我發明的方法，利用均衡營養去控制體重，是長久以來的概念，只是，很多人覺得沒有噱頭，總愛選花招。」我說。

她拿出一包秋葵脆片說：「同事見我努力減肥，介紹了這小食給我，我試過，很不錯。」

「這小食的脂肪很高！」我提醒她。

她顯露懷疑神色，說道：「天然又高纖，怎會脂肪高呢！」

我反轉包裝背後的標籤：「天然，並不代表一定健康；高纖，也不等於沒添加油。新鮮的秋葵，不會有那麼多脂肪的，這包二十五克的小食，熱量有一百四十卡，當中有十克脂肪，由於每一克的脂肪可提供九卡，即是這一百四十卡中，有九十卡的熱量來自脂肪，脂肪量多於六成，絕對可稱之為『肥爆小食』，脂肪量跟薯片相若。」

「這麼說，它是油炸的嗎？」她問道。

「不一定，但肯定用食油處理過，要不然，不能成為脆口蔬菜。」我說。

「這趟真是中伏了。」她垂頭喪氣呻道。

我笑着叫她打起精神，並教她選購貼士：「買蔬菜片時，要留意有否添加油；要是買水果凍乾片，就要留意有否添加糖，特別是偏酸的水果如士多啤梨片等，有添加糖是常見的。」

「本來我買一包給自己，多買一包給你，現在，我想你不介意要兩包吧！你有配額啊！」她伸伸舌頭說道。