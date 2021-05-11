上月的「世界地球日」，很多品牌都藉此展示自己如何致力環保，在內地尤其熱鬧，例如：星巴克為了鼓勵減少紙杯，搞了個自帶杯免費喝咖啡活動，任何人只需於當天指定時段自㩗杯子，就可免費獲贈咖啡一杯。於是，奇招百出，有人搬出塑膠大桶、漱口盅、大茶煲等作器皿，而咖啡店亦做好風險管理，聲明每人只限免費享用三百三十毫升咖啡，那些把辦公室飲水機十二公升水桶抬到現場者，白忙一場。

可口可樂也在上海用了十萬個回收再生的汽水罐，布置了一個環保戶外裝置藝術展覽，很美。蘋果則向Apple Watch用戶挑戰，若能在當天完成三十分鐘運動，即可獲得能在通訊平台展示的地球日徽章和貼紙。

在外國，美國宜家家居找來員工及子女，拍了一系列影片，叫《Small Stories, Great Impact》（小故事，大影響），透過不同的親子對話，從太陽能、地熱能，說到家中的小點子，貼地而富童真；譬如有孩子跟母親在鏡頭前傾偈時，不忘篤父親背脊說：「他有次忘記關水喉呀！真浪費！」令人會心微笑。而我最欣賞的，是Apple TV+推出的《The Year Earth Changed》（地球轉變的一年）紀錄片，把過去一年，全球因新冠肺炎疫情而飽受經濟、民生、健康危機的一面呈現出來外，也帶觀眾用新角度看看，在沒有人類不斷干擾、破壞和污染的動物世界，如何重拾活潑面貌和生機。鏡頭拍攝細緻，更能觸發觀眾反思：我們人類對地球和動物做的種種行為，最終能否功大於過？

相對來說，香港較為失色，有國際企業藉此宣揚自己用上太陽能發電系統、廢木再生、環保義工隊等環保項目，焦點只放在告訴公眾，企業有幾環保，看得人呵欠連連。當其他品牌的環保項目都用到創意點子推動公眾積極參與，以及含有叫人反思的教育意味時，若企業仍以單向式地陳述自己的「功績」，這類欠缺創意的宣傳是不會令人留下印象的。如此sell法，落後人家起碼十年。