Jetour捷旅推出Staycation 住宿加景點遊覽$898起 副刊版 2021/05/11 分享： 隨着疫情漸見穩定，各旅行社也推出本地遊試探市場水溫，如Jetour捷旅也有Staycation與遊覽香港地標的「雙拼」之選，讓旅人在行程中回味歷史兼享受親子樂。 時興周末Staycation，定位精品旅 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 舊英式粉嶺裁判法院 母親節化身「媽ket周末市集」 2021/05/08 舊英式粉嶺裁判法院 母親節化身「媽ket周末市集」 元朗新開室內遙控車場 掟彎享受飄移快感 2021/05/08 元朗新開室內遙控車場 掟彎享受飄移快感 達人推介沙田烏溪沙單車行 乘風盡享泥涌美景 2021/05/07 達人推介沙田烏溪沙單車行 乘風盡享泥涌美景 全新黃大仙祠財神宮 全港首個玻璃宮貼金箔參拜 2021/05/01 全新黃大仙祠財神宮 全港首個玻璃宮貼金箔參拜 科學館30周年推出「地球科學廳」 親手製作龍捲風 2021/04/30 科學館30周年推出「地球科學廳」 親手製作龍捲風 酒店 旅行團 Local Tour 九龍城 大館 灣仔