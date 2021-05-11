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Jetour捷旅推出Staycation 住宿加景點遊覽$898起

副刊版 2021/05/11

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隨着疫情漸見穩定，各旅行社也推出本地遊試探市場水溫，如Jetour捷旅也有Staycation與遊覽香港地標的「雙拼」之選，讓旅人在行程中回味歷史兼享受親子樂。

時興周末Staycation，定位精品旅

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欄名 : 本地遊

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