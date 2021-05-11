世上最聰明？ 馬斯克以外「阿斯伯格症」患者

Tesla的馬斯克周六客串主持美國NBC著名喜劇節目《周六夜現場》（Saturday Night Live，SNL）時，爆料自己患阿斯伯格綜合症（Asperger Syndrome），又聲稱自己是該節目歷來第一個有此症的主持人。他在節目中不斷拿自己的事情說事，包括經常在Twitter「口沫遮攔」，吹捧諸如狗狗幣（Dogecoin）之類，被質疑有造市成分，他亦心知自己具爭議。

說到阿斯伯格綜合症這種自閉症其中一種類型，令我想起一個人，他比起馬斯克的知名度，固然「無得揮」，然而他曾經被形容為世界上最聰明的人之一，擁有世上最非凡的頭腦，他亦是阿斯伯格綜合症患者。阿斯伯格綜合症，有人叫亞氏保加症，歸類為自閉症類群障礙（Autistic Spectrum Disorder）其中一類，徵狀包括：社交困難、溝通困難及固執等。患者智能正常，小部分或屬資優。和一般自閉症區別在於，阿斯伯格症患者沒有明顯語言障礙，而是社交障礙，和固執專注於某些重複而規律的活動。

塔梅特背Pi 至小數點後22514位

從外表看，42歲的塔梅特（Daniel Tammet）是個不起眼的人，但在書生氣外表下，卻有超人天賦。大家讀書時都會唸過圓周率（Pi），這個沒有盡頭的數字，3.141592653……一般人能夠記住的不多。塔梅特只讀了一遍這些數字，就能按順序背誦到小數點後22,514位。他形容，不用背不用計算，這些數字直接出現在腦海，形成一道「風景」：「數字變成顏色和形狀，組合起來，形成山丘……或地面、或天空……這是我能夠進入的另一個世界。」當他看着數字的時候，看到的是不同圖像，那就是答案。

根據塔梅特的講法，1對於他來說就像一道灑在臉上的亮光，2是從右到左的運動，5會讓他想起一聲驚雷，111對他來說是亮白色……日期、星期、月份這些帶有數字的東西，都會讓他聯想起相應事物，一周7天，星期一到星期日都有對應的顏色，他出生的星期三，代表色是藍色。

這樣一位天才，大腦亦可以進行不可思議的計數，大腦像電腦一樣處理高級運算，例如27的7次方，他幾秒鐘就得出答案，10,460,353,203。塔梅特還能在幾天內掌握一門外語，現在他會至少10種語言，包括立陶宛語、羅馬尼亞語、號稱最冷僻的冰島語等，甚至還自創了一門叫曼蒂（Manti）的語言。

出生於倫敦的他，孩提時代家人就發現他天賦異常，行為亦是。其他孩子在玩，他在旁觀，數樹上葉子。據他形容，每片不同形狀葉子，在腦海會勾起不同數字。阿斯伯格綜合症令他正常生活和社交，變得幾乎不可能。他開始愈來愈不懂得和人相處，感到孤立，不被任何人理解，完全沉浸在自己世界裏。天賦成了前半生的詛咒，甚至一度因此找不到生存意義。

他不能像一般人那樣朝9晚5上班，因為很難與自己世界協調。連去超級市場也成了負累，不得不看到各種形狀和質地、各種價格數字，映入眼簾的景象，都和一串特定數字連接在一起，精神過於受刺激，令他很不安。

學習社交方式 如AI機械人

塔梅特漸漸意識到，如果繼續沉淪在自己世界，最終會因絕望至死。16歲時，他行動起來，學着用自己認識世界的方式，去學習世上他人的社交方式。一個拍肩膀動作，一個友好微笑，都被他的大腦轉化成連串代碼。一次眼神交流，代碼XXXX……一個微笑，代碼XXXX……普通人與生俱來的社交能力，在他如同人工智能電腦中複雜的代碼，也耗費了他極大精力，就像一個AI機械人，他總算能和人類進行簡單交流，邁出社交第一步。認識他的人覺得他是天才，於他而言依然是詛咒。

後來，一次到立陶宛教英語的機會，他迎來了人生轉捩點，就是在陌生異地反感覺被包容接受，覺得開心了。網絡世界亦成了他逃避現實的避難所，之後因找到一位同性伴侶，更感到人生的快樂。之後幾年，寫自傳、發表演講，愈來愈像個「正常人」。雖然兩人後來分手，他又遇見了現在的伴侶，一位法國攝影師，兩人定居法國，閒時寫書及文章，數字世界不再是他感覺最舒服自在的避世天地。

2004年，他25歲時，劍橋大學心理學系研究「智者」的團隊發現塔梅特，為他進行一系列測試分析，認為他擁有超強「聯覺能力」（Synesthesia），就是很容易將一種感覺與另一種感覺聯繫起來，是感官的混合，導致感官體驗增強。大多數人的腦中，對顏色的識別，數字的操作能力，或語言能力，都由不同部分發揮作用，信息保持分割。但塔梅特的大腦，各區域之間相互貫通交流，例如處理數字的區域和感知形狀、質地等區域聯繫起來。他說在他腦海中，每個數字都被描繪成具有獨特顏色和質地的3D形狀，例如15是白色、黃色、塊狀加圓形。

劍橋大學團隊的結論是，塔梅特是世界上少有天賦異稟，最聰明的人之一，同時亦認為，他患上阿斯伯格綜合症，亦有學者症候群（Savant Syndrome）徵狀。如果大家看過電影《Rain Man》（手足情未了），德斯汀荷夫曼飾演的主角，就是患嚴重自閉，卻擁有超乎常人數學能力，就是屬於學者症候群。它是一種非常少見的障礙，患者通常同時有其他泛自閉症障礙，並擁有異乎尋常特別技能，像是透過超強記憶力，精通各國語言或者流利演奏從未學習過的樂器等。

根據統計，在自閉症患者中，約有1/10有學者症候群徵狀。塔梅特曾被形容為迄今唯一一位能正常交流，並把腦中信息處理過程表達出來的學者症候群人士，科學家認為他有可能協助解開人類大腦信息編碼的奧秘。塔梅特走出了「天才的詛咒」，往日那個被世俗所不容的人已漸行漸遠，融入了世俗，「聰明反被聰明誤」這回事，他似乎避過了。

歷史一直流傳說，發明了交流電系統的大發明家特斯拉（Nikola Tesla），也患有類似阿斯伯格綜合症徵狀，怪不得馬斯克喜歡將他的名字Tesla，放上他公司的電動車了。只是，馬斯克何時領略到切忌「聰明反被聰明誤」？