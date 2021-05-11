做良心社會 自行承擔厭惡性設施

今天要設置公共設施，並不容易，若是休憩類型的康樂設施或會受各方歡迎，否則就有可能會以不同理由被否決。「我支持，但不要在我家後院」，即英語的「Not In My Backyard」，簡稱NIMBY的鄰避效應。不幸的是，似乎此現象已成為全球趨勢，不限地區及人種。某程度上這是可以理解的，試問誰會想家居附近起一個垃圾堆填區、焚化爐又或是人們感覺不太吉利的骨灰龕？

城市規劃者找地方建設這些被稱為不受歡迎的社區必要設施時，定必感到十分頭痛。揀選地址困難重重，無論建議在哪個地方興建，都必然會引起爭議，區議會、環保人士、有關的居民等都一定有反對聲音，可以想像到挑戰有多大。

偏遠選址 眼不見為淨？

最直接的解決方法，就是把選址定到有多遠就多遠，即是把這些堆填區、焚化爐和骨灰龕場建在本地人都看不見的偏遠地方，眼不見為淨。本港現時有3個策略性堆填區，分別在新界西的屯門、新界東北的打鼓嶺和新界東南將軍澳。新界東南堆填區在1990年代初興建和運作，正值居民們開始搬入將軍澳新市鎮時。30年前的偏遠位置，如今卻與民居相距不遠。今天，將軍澳居住人口逾40多萬，鄰近將軍澳堆填區的居民，不時嗅到堆填區散發出的獨特氣味。

新界北也有類似情況，那裏也曾被認為遠離大多數人口。在1990年代中發展的新界東北堆填區，便設在打鼓嶺，而港府也於2012年計劃在鄰近羅湖的沙嶺興建「超級殯葬城」這個香港人不想在自家花園興建的項目，包括火葬場並提供超過20萬個骨灰龕位。在當時來看，似乎是一個不錯的選址，但今天卻為我們北面為鄰的深圳居民所嫌惡。

平心而論，殯葬設施對不少人來說是忌諱，沙嶺對香港人而言是偏遠地區，但與深圳羅湖區的繁華商業金融區，卻只是一河之隔，從深圳也可以看到鄰近港深邊境的沙嶺超級殯葬城項目在準備中，不少深圳人投訴，香港把這個令人厭惡的項目放置在他們的前院。他們的抱怨是可以理解的，正如香港人也不想接收這些設施。

香港和深圳不是兩個不相干的城市，而是比鄰有很多聯繫的城市，跨境人員、貨物和資金等的流動，把兩地緊密連繫起來。大家都是大灣區的其中一員，更是鄰居和合作夥伴，我們很多的日常基本食品和8成的食水，也經深圳來港，我們把生活中不欲看到的東西，都推向鄰居的面前，某程度上是侵犯了他們。

那麼，應如何解決這類不受歡迎設施的選址問題？或許我們全港都有責任共同考慮和分擔這問題，而非把它推走就算。2010年，時任行政長官曾蔭權建議，18區每區都要覓地興建骨灰龕。一如所料，建議在各區都受到反對，大家就是不希望在家園附近興建這些設施，但厭惡性的設施無論放到哪一區，同樣也是不受歡迎的。

善用科技 融合設施與環境

有些問題是無可逃避，就正如死亡是無可避免，死亡後的喪葬問題也必須處理，社會往後仍要面對骨灰龕位供應的問題；同樣，每人每日都棄置很多廢物，我們都知道這些問題必需要解決。把不受歡迎和厭惡性設施移到自己眼不見的地方，但卻是朋友和鄰居的眼前，這又是否於禮不合？每個人對社會都有責任，包括對尊重死者和處理每日生活上所產生的廢物。我們或許可以參考東京所採用的模式，東京23個區有21個垃圾焚化處理廠，分布在住宅區、濱水區甚至是澀谷市中心、車站旁等地方，這可以說是各區也一起分擔了社會責任。

當然，我們也可以善用科技，在設計上花點心思，把這些不受歡迎的設施變得美觀，與周邊環境融合起來。法國最大的廢物焚化發電廠就設在巴黎西面的塞納河河岸，外觀看起來似是一座3層高的辦公樓，也看不見排出的煙，ISSÉANE生活垃圾焚燒發電廠當中的兩層建在地下，兩煙囱從建築物頂部伸出不到5米；在丹麥哥本哈根的Amager Bakke廢物焚化發電廠，斜屋頂的設計很有特色，更兼用作人工滑雪場和攀石場。這些甚有創意和遠見的廢物焚化設施模式，相信可以大大提高市民的接受程度。作為有良心的社會，我們是否應該自行收拾不受歡迎的東西？

▲ 我們可以善用科技，在設計上花點心思，把這些不受歡迎的設施變得美觀，與周邊環境融合起來。圖為丹麥哥本哈根的Amager Bakke廢物焚化發電廠。（路透社資料圖片）