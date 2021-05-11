疫下愛打機 保護孩子免受欺凌

英國一項研究發現，過半青少年曾在打機時遭受網絡欺凌，與不少網絡遊戲的玩法與性質有關。打機成為疫下常見的娛樂方式，家長需教育子女個人保護的方式，並提供其他健康的消遣活動。

網遊多具暴力性 增玩家摩擦

據反欺凌組織Ditch The Label一項調查發現，英國57%年輕人（介乎12至25歲）曾在玩網上遊戲的時候遭到網絡欺凌，當中47%曾被言語威脅，更有38%曾被對方入侵電腦。受害者被欺凌後較為典型的反應，是對任何社交活動都提不起勁。

斯特拉斯克萊德大學學者解釋，網上遊戲經常帶有暴力與對抗等性質。現時最受歡迎的網遊或屬大逃殺類型，諸如《PUBG》、《Fortnite》等，皆以殺掉對手、存活到最後為目的，此類遊戲難免增加玩家之間的摩擦，並在極端情況下加劇欺凌。

此類情況在本港時有發生，精神科專科醫生傅子健去年曾分享相關案例，一名就讀小六的男童在玩綫上遊戲時，被網友責怪反應慢、拖低他人進度，更有人要求男童上載照片，包括要他自殘、在身上寫上具自嘲與侮辱性的字眼，令他情緒不穩、體重急降。

疫情期間人們減少外出，打機成為不少兒童的主要娛樂方式。小童群益會去年的《兒童及家長在停課期間的狀況調查》顯示，多達75.9%兒童在疫下的主要活動是玩電子遊戲。這無疑增加在網上打機的風險，警方上月發現，有人以遊戲《第五人格》中的武器與裝備為條件，誘使女童拍攝裸照與影片，以勒索她們提供更多裸照。

成人眼中只是玩遊戲，但兒童對遊戲的認知完全不同。Ditch The Label建議，家長可讓子女明白，遊戲內無禮的對手才是錯的一方，且對方是陌生人，根本毋須對他們的話太上心。此外，面對此類不良玩家，切勿作出攻擊性回覆，因可能進一步激怒欺凌者，只需用遊戲內的舉報與封鎖功能，便可讓耳根清淨。

安排綫下活動 保持正常社交

在讓子女接觸互聯網前，更應教他們保護個人私隱，包括拒絕與未見過面的陌生人深入接觸。而刻意封閉自己、不與他人溝通，是被欺凌後的典型反應，家長應讓子女知道，他們並不孤單，鼓勵子女向自己求助，但這需要家長對子女表示充分理解與體諒，而非只怪責他們。

打機終歸只是娛樂方式的一種，家長為子女安排日常活動，讓他們在疫下也可保持相對正常的社交生活，亦可改善他們心情、正面面對生活。

▲ 網上遊戲經常帶有暴力與對抗等性質，或增加玩家之間的摩擦。（資料圖片）