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Clubhouse美用戶 率先使用Android版

行政人員版 2021/05/11

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語音社交平台Clubhouse一直只有iOS用戶可以使用，近日Clubhouse宣布，程式已正式開放給Android用戶下載，美國用戶可率先使用，而接下數周內也會陸續在其他國家推出。

Clubhouse

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欄名 : 科技新知

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