Clubhouse美用戶 率先使用Android版 行政人員版 2021/05/11 分享： 語音社交平台Clubhouse一直只有iOS用戶可以使用，近日Clubhouse宣布，程式已正式開放給Android用戶下載，美國用戶可率先使用，而接下數周內也會陸續在其他國家推出。 Clubhouse ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 美燃油管營運商 疑遭東歐黑客勒索 今日 美燃油管營運商 疑遭東歐黑客勒索 Switch新作預購 玩遊戲學編程 2021/05/10 Switch新作預購 玩遊戲學編程 Windows內建防毒軟件存漏洞 產生千萬檔案 2021/05/10 Windows內建防毒軟件存漏洞 產生千萬檔案 SpaceX星艦試飛 第5次終成功着陸 2021/05/07 SpaceX星艦試飛 第5次終成功着陸 威廉王子凱特王妃 YouTube頻道速吸訂閱 2021/05/07 威廉王子凱特王妃 YouTube頻道速吸訂閱 Android 手機Apps 商業 科技行業 創新科技及應用 科技軟件 科技硬件 IT技術 美國 社交平台