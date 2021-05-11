檢疫營疑現「肉磚飯」 涉集體中毒 網民：差過監獄 承辦商丹尼食品遭撤換 港聞版 2021/05/11 分享： 港府近期的檢疫政策常引起巿民不滿，雖近日放寬了21日強制檢疫安排，但檢疫中心的膳食問題再成為市民關注焦點，網上流傳多張檢疫中心提供的膳食照片，其中一張「粟米肉磚飯」更引起網民譁然，形容是「終極劣食」、 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 丹尼食品亦供學校飯盒 有中毒前科 今日 丹尼食品亦供學校飯盒 有中毒前科 增4宗輸入無變種毒 本地3日零確診 今日 增4宗輸入無變種毒 本地3日零確診 印漢涉瞞行蹤提堂 女被告發燒缺席 今日 印漢涉瞞行蹤提堂 女被告發燒缺席 積極備戰奧運 體院逾500人已打針 今日 積極備戰奧運 體院逾500人已打針 你可能感興趣 丹尼食品亦供學校飯盒 有中毒前科 今日 01:00 丹尼食品亦供學校飯盒 有中毒前科 增4宗輸入無變種毒 本地3日零確診 今日 01:00 增4宗輸入無變種毒 本地3日零確診 印漢涉瞞行蹤提堂 女被告發燒缺席 今日 01:00 印漢涉瞞行蹤提堂 女被告發燒缺席 疫情 食品 荃威花園 高永文