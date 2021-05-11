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檢疫營疑現「肉磚飯」 涉集體中毒

網民：差過監獄 承辦商丹尼食品遭撤換

港聞版 2021/05/11

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港府近期的檢疫政策常引起巿民不滿，雖近日放寬了21日強制檢疫安排，但檢疫中心的膳食問題再成為市民關注焦點，網上流傳多張檢疫中心提供的膳食照片，其中一張「粟米肉磚飯」更引起網民譁然，形容是「終極劣食」、

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