港府近期的檢疫政策常引起巿民不滿，雖近日放寬了21日強制檢疫安排，但檢疫中心的膳食問題再成為市民關注焦點，網上流傳多張檢疫中心提供的膳食照片，其中一張「粟米肉磚飯」更引起網民譁然，形容是「終極劣食」、

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