氣氛推高樓價 深層次矛盾難解

一二手樓價最近屢創新高，皆因市場氣氛熱烘，不少人擔心愈遲買愈貴，紛紛追價入市。樓市熾熱氣氛重現，歸根究柢是土地不足，而港府沒有整體土地供應規劃，亦未見決心落實土地供應專責小組報告的建議，資金輕易推動樓價向上。當局必須有所作為，積極拓地，否則住屋這個深層次矛盾難以解決。

資金紛泊入樓市 一二手頻破頂

黃竹坑站鐵路上蓋新盤開價進取，平均呎價逾3萬元，兩輪銷售迅即沽清，加價加推。啟德新盤一個特色戶呎價更高達近6.2萬元，創東九龍新高。新盤連續兩個周末錄得逾400宗成交，是去年11月以來新高。一手樓價頻破頂，令二手業主心紅，反價加價不絕，個別二手屋苑樓價創新高，中原樓價指數也逼近歷史高位，連帶二手居屋成交價也破頂。

樓市氣氛暢旺，皆因超低息環境持續，儲局短期不會加息，但商品價格卻正在急升，令人擔心會推高通脹，資金需要尋找保值的出路。在內地加強監管科網股下，港股短期受壓，反觀樓市在去年疫情肆虐下只是輕微受壓，全年僅跌0.03%，令不少投資者認為磚頭是相對保值的投資。

隨着開展疫苗接種，第四波疫情趨緩，進一步將積壓的購買力釋放出來。港人有豐厚積蓄，3月份港元及外幣存款合共逾14.6萬億元，不少投資者積極入市，這反映了今次樓市是由資金驅動，先由個別豪宅和特色戶帶動，驅使樓價破頂，讓更多人相信遲買愈貴而入市。

本港樓價已連續11年貴絕全球，市民不吃不喝20.7年才能上車。隨着資金驅動樓市向上，樓價跟經濟脫節日趨嚴重，意味市民的供樓痛苦指數正在擴大。

港府欠土地規劃 須下決心拓地

造成當前樓價高企，箇中原因固然是缺地，亦與政府拓地無寸進有關。盡管當局曾委任專家研究增加土地供應，可是專責小組前年提出的短中長期拓地建議，政府卻未見下決心推行，例如推出公私合作的土地共享先導計劃，卻由發展商自行決定是否參與，對方至今卻反應冷淡。在未覓到足夠土地，卻急急將公私營房屋比例由6:4改成7:3，令未來私樓土地供應減少，加深大家愈遲買愈貴的預期。

即使港府着眼積極開發新界東北和新界北，希望可釋出土地建屋，可是發展進度緩慢，例如新界北仍一直在研究之中，最快要到2032年才有首批居民搬入新市鎮。至於當局開發的新界東北，發展商早前以86億元投得古洞地皮，就是窺準當局在古洞一帶規劃建鐵路，疊加粵港澳大灣區發展，將會釋放當地的土地價值，令高地價、高樓價問題延伸到未來新市鎮。

由於政府未能糾正積累已久的問題，在拓地上又未能造出明顯效果，在市場不斷預期樓價向上的氛圍下，樓價破頂恐怕會持續下去。港府在拓地上不能再猶豫不前，應該像政治改革般展現出無比決心和魄力去解決這個深層次矛盾。

同時樓市政策也要對現有業主、正在供樓的置業人士提供適當保護，避免樓價大上大落，影響資產價值，因對很多人來說，這可能是其一生最重要的投資。因此，土地和樓市政策須長遠性和可預見性，平衡到有樓和未買樓人士的利益。

責任編輯：陳楚源