Gradini 聯乘刺繡藝術品牌 La broderie全新「夢幻莊園下午茶」 副刊版 2021/05/12 分享： 中環．石板街酒店Gradini意大利餐廳首度聯乘刺繡藝術品牌La broderie繡飾．度人，呈獻瑰麗典雅的「夢幻莊園下午茶」（$298/位、$528/兩位用，另加一）。La broderie繡飾．度 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 酒店下午茶 最新專欄文章 更多 九龍香格里拉大酒店x SABON 推出季節「幸福綠園」下午茶 今日 九龍香格里拉大酒店x SABON 推出季節「幸福綠園」下午茶 悅來酒店野餐下午茶推早鳥優惠 5月30 日前入座最高可享75折 2021/04/30 悅來酒店野餐下午茶推早鳥優惠 5月30 日前入座最高可享75折 嘉里酒店聯乘FANCL推美肌下午茶 免費送速白抗斑飲料及旅行裝防曬露 2021/04/30 嘉里酒店聯乘FANCL推美肌下午茶 免費送速白抗斑飲料及旅行裝防曬露 去九龍東皇冠假日酒店歎下午茶 送Eurobeaute護膚體驗 2021/04/07 去九龍東皇冠假日酒店歎下午茶 送Eurobeaute護膚體驗 朗廷酒店聯乘Leica推下午茶 網上預訂可享8折 2021/04/07 朗廷酒店聯乘Leica推下午茶 網上預訂可享8折 品牌 酒店 餐廳 美食 中環 魚 咖啡 蛋糕 蛋 蝦