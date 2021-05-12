Gradini 聯乘刺繡藝術品牌 La broderie全新「夢幻莊園下午茶」

中環．石板街酒店Gradini意大利餐廳首度聯乘刺繡藝術品牌La broderie繡飾．度人，呈獻瑰麗典雅的「夢幻莊園下午茶」（$298/位、$528/兩位用，另加一）。La broderie繡飾．度

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