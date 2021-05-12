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九龍香格里拉大酒店x SABON 推出季節「幸福綠園」下午茶

副刊版 2021/05/12

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九龍香格里拉大酒店與身體及家居護理品牌SABON攜手合作，以品牌最新推出的幸福綠園系列作靈感，推出「幸福綠園」下午茶套餐（$598/兩位用，另加一）。下午茶的美點用上水果和茶入饌，與SABON全新限量

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欄名 : 酒店下午茶

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