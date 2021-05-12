長假後才避開人流出行，走了一趟莫干山，發現變化也極大。幾年前這裏只不過是個旅遊旺區，有很多民宿和精緻小酒店在建設。但現今，山下小鎮已變身為一個綜合旅遊目的地。沿途公路的新鋪路情況極佳，可想而知它投入的力度極大，差不多是把整個區的基建搞好迎客。

看到的路牌標式，以及統一大肆宣傳強化的新MGS形象（莫干山英文縮寫），就了解到它將來也是針對國際遊客，即是它發展的規模及目標，是要作為一個亞洲甚至全球的中國江南戶外活動現代化旅遊區，也是內地旅遊的示範區。多年前首次來時，主要目的地是山上的民國老別墅。民國時期上海和江浙一帶達官貴人，都愛在山上建別墅，而且看來都活得相當「招積」，譬如找上海一流的租界建築師去山上建房，夏天長假上山住一個月，用的是轎夫擔的轎子。蔣介石的別墅當然是其中最有名的，不過最有趣可觀，是看到整個半山上的避暑勝地社區，有些少日本特色，又滿是歐式風格。

如果走山路上來，其實也不遠，個多小時上坡就到，不算太辛苦，現在當然可以坐穿梭巴士來回。

而看到新規劃，山上的別墅已非之後旅遊重點，而是正開發的山腳小鎮，有大型市集、飲食街，還有周邊地區散落上千家民宿酒店。圖則顯示，沿河會建起一整個新旅遊社區，似足日本那些結合戶外的型格公共建設。現在作為旅遊集散地的小鎮，周邊的旅遊資源則有農場、生態園、激流探險、熱氣球升空、騎馬場、荒野冒險樂園等。也就是，已從過往的人文旅遊方向，改為戶外活動及親子方向。

民宿競爭也愈來愈大，雖人客多，但房間供應太多。幾年前常客滿的一家，現在回落到得五成入住率。