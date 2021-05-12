看到竹篙灣隔離營的那塊磚頭粟米肉餅相片，第一反應是：真的可食用嗎？

相片瘋傳當天，傳給我的，有來自不同政見的朋友，在此問題上，他們鮮有立場一致：「好恐怖！有無搞錯？！點食呀？」想不到，這塊神奇肉餅，居然令不同政見者再次有偈傾，大家更紛紛討論，假如有日要入營隔離，帶甚麼自救？

從公關角度去看，這張肉餅相被瘋傳，是bad PR；還加上有入營受訪者說：「我們當然不會期望進來竹篙灣像staycation般，只希望被當人去看待。」這個soundbite，聞者心酸。若那是一個fear appeal，令人望（肉餅）而生畏，好令你們個個乖乖做足防疫措施，那確實是個很恐怖的appeal，觀者無不自我提醒要加多幾成醒醒定定去防疫，因為我們都怕了那塊灰棕霉硬凍猶如出土文物的肉餅。

豈料禍不單行，好不容易把那些起泡白汁或灰棕肉餅硬啃下肚，結果有入營者食物中毒。其實，大部分港人是很合作的良好市民，即使口裏嘀咕幾句，身體還是配合政府的，所以這麼乖而落得個食物中毒收場的話，氣難平是可理解的。雖然那個食品供應商已馬上遭撤換，回頭再看這事件，有些步驟尚有進步空間，點出來不是只為批評，而是希望從檢討中進步：

一、公營機構外判決定，往往以價低者得作唯一標準，外判者亦惟有將貨就價，結果經常得出個劣質產品或服務收場，是時候要改善這種外判標準。

二、決定外判者中標前，做個background check功課是常識吧？！原來是次令入營者食物中毒的外判供應商，在二○一九年曾涉供應變酸飯盒致學童腹瀉。有前科仍能再次中標，有關部門應予檢討。

三、做好風險管理，隔離營的衞生和食物要格外關注，亦要定時派人檢查食物品質和設施衞生，否則，人家未進去前本應無事無幹、龍精虎猛，入營後卻給弄到面青唇白、腳軟中毒，那講得過去嗎？