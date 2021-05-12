打風季節將到，每逢翻風落雨前夕，總容易聽到銀髮族說笑自己準過天文台，自嘲痛症復發就能預告明日天氣情況。坊間以風濕痛形容翻風落雨痛增症狀，但其實這十分容易與西醫風濕科疾病名稱混淆。以下將探討風濕痛成因及注意事項。

風濕痛發生於骨關節處，多伴見關節變形、軟組織結節。首要成因與關節退化處理不當，局部反覆發生炎症，致軟組織黏連，形成硬度彈性不一的局部組織；或運動創傷及骨折，若未能處理好康復期間的組織炎症，形成結痂組織致病。每當遇上天氣改變、低氣壓或温度急速改變，僵硬組織便會因冷縮熱脹程度不一，產生非炎症疼痛，亦即所謂風濕痛。

風濕痛並非少數人的個人觀感症狀，現代醫學文獻庫中並不難找到相關實證，多個回顧性研究證明，氣候變化與痛症復發的存在因果關係。研究指出低氣壓與疼痛加劇有密切關聯性，並解釋其機制可能為氣壓影響細胞素分泌，從而影響疼痛敏感度。

風濕痛並不等於風濕科疾病，風濕痛為多種疾病的共同痛症症狀，而風濕科疾病成因是由於自體免疫失調，引致多重器官病變，包括心臟、皮膚，關節囊等，病種包括類風濕、紅斑狼瘡、牛皮癬等疾病。所以若遇到風濕痛，要明白這不等於患上風濕病，前者為症狀，後者為免疫失調病症，臨床可透過西醫驗血作診斷。

要預防風濕痛，應避免骨骼肌肉出現慢性炎症，平素要小心處理運動受傷，及老年的退化痛症，使傷患軟組織修復回復彈性，減少出現結痂硬化組織。此外，舊患處建議避寒避濕，時刻保持乾爽、冷氣開放或天冷時要添衣保暖。至於食療方面，日常可多飲用巴戟杜仲合桃湯，材料用巴戟3錢、杜仲3錢、合桃1 両、汆水瘦肉150克、清水500毫升，煲煮1小時，風雨季節或冷天時每星期飲用一次。

運動創傷或關節退化嚴重者會較高機會出現風濕痛，但若康復期小心處理慢性炎症及作適度運動訓練，往往能避免病情發展，不要讓身體傷患及症狀成為「天文台」。