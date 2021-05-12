阿斯伯格 殺過人的醫生還是好醫生？

昨天因着Tesla電動車老闆馬斯克客串主持美國電視喜劇節目《周六夜現場》，爆料自己患阿斯伯格綜合症（Asperger Syndrome），我介紹了記憶力超強、曾被形容為世上最聰明的人之一、同樣患阿斯伯格綜合症的英國人塔梅特（Daniel Tammet）。大家如果有興趣了解更多關於他的事，可以聽聽他自己道來（請【按此】觀看「塔梅特披露天才心迹」視頻）。其他知名阿斯伯格綜合症患者有不少，例如《時代》周刊2019年風雲人物桑伯格（Greta Thunberg），就是那位瑞典環保少女。

二戰期間 發現「自閉式精神異常」

阿斯伯格綜合症，香港有人叫亞氏保加症，徵狀包括：社交困難、溝通困難等，患者智力正常，小部分或屬於資優，和一般自閉症區別在於，阿斯伯格症患者沒有明顯語言與認知能力障礙。在2013年，阿斯伯格綜合症這種診斷，被美國精神醫學會（American Psychiatric Association）出版、最常被用作診斷精神病的指導手冊《精神疾病診斷與統計手冊第5版》（The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5，簡稱DSM-5）移除，歸類為自閉症類群障礙（Autistic Spectrum Disorder）其中一類，屬於較輕微的自閉症，部分學界會用高功能自閉症（High-functioning Autism）稱呼，不再用阿斯伯格綜合症。世界衞生組織發布的第11版國際疾病分類（ICD-11），也跟隨DSM-5，將阿斯伯格綜合症歸入自閉症類群障礙，基本不再沿用原名。此所以馬斯克日前在節目中引用此名稱，透露自己患過這種病，在網上引發一些質疑聲音，指他不適宜再提這個舊稱。那麼，好端端為甚麼不再用這個名？

阿斯伯格綜合症，是以奧地利兒科及精神科醫生阿斯伯格（Hans Asperger）命名，他工作上接觸到一些與人相處和溝通上有顯著困難的兒童。1944年，他就此課題發表論文，首次歸納並提出此症的診斷。患者缺乏非溝通社交技巧，但語言溝通正常，相比同齡人行為稍顯笨拙，他把這類人格異常稱為「自閉式精神異常」（Autistic psychopathy）。然而，這篇論文在二次大戰時期，以德文發表，並未受到太大注目，也可以想像。之後30多年，同樣沒有獲得學界廣泛注意，直至1980年他去世後。

1981年，英國醫生蘿娜．溫（Lorna Wing）整理發表其臨床發現，並引用「阿斯伯格症」這名字來描述個案特徵。在她的論文中，指出有些孩子年幼時有典型自閉症特質，但隨着年齡增長，發展出較好語言能力，想與人互動，但進一步的社交技巧仍有困難。這一族群的徵狀描述，符合阿斯伯格當初的描述，學界開始關注這一群人，到90年代逐漸廣為世人認識，有關研究隨之增加。近代來說，阿斯伯格綜合症個案除了缺乏正常社交能力外，一般也具備以下部分徵狀：一種或多種刻板的興趣，出現儀式化及無目的性重複身體動作等。

阿斯伯格綜合症90年代才逐漸為人認識，為甚麼只20年左右就在診斷系統被移除？其中醫學原因指出，歸入類群或譜系（Spectrum）診斷，這種方式在診斷時以涵蓋整個自閉症來看待，比較全面及有系統，得出較好結果云云。不過，持不同意見的人認為，自閉症臨床徵狀範圍廣泛，每位病患差異可以很大。雖然核心徵狀是無法建立正常人際關係，退縮到以自我為中心的境地，但是不同個案例如語言能力或其他能力，差異可以很大，有些人可能智能較低下，有些卻是天才。因此，移除較專門分類的阿斯伯格綜合症，反而為未來研究徒增難度。美國精神醫學會堅持移除，一般相信還有一個醫學以外的理由，跟阿斯伯格醫生被指與納粹德國關係千絲萬縷有關。

阿斯伯格醫學生涯可算一帆風順，40多歲出任維也納大學兒科診所負責人。二戰期間，他不只一次表達過對納粹的厭惡，又聲稱不會配合衞生部門，把精神有缺陷兒童交給當局。他曾抨擊納粹對精神病患兒童的所作所為，強調應該給予這些可憐孩子最好的學校，給他們專屬特殊教育。這些都奠定大眾及學者對阿斯伯格的印象，就是一個在二戰中用自己性命，保護精神病患兒童的優秀醫生。2003年，阿斯伯格過身23年，一位學者發表一篇探討納粹思想對阿斯伯格影響的文章，認為阿斯伯格「避免涉及種族問題」，讚揚他出污泥而不染。

本來讚花香，帶來大殺傷。其他學者發現，這篇文章引用了一個有「精神缺陷」的3歲小女孩個案，她被送往維也納的Am Spiegelgrund診所（AS）。據歷史記載，AS是納粹政府根據優生學，執行兒童「安樂死」的地方。這和阿斯伯格一直以來的人設南轅北轍，使很多學者不願意使用阿斯伯格綜合症這個名，導致美國精神醫學會移除的決定。

被揭送病童到納粹診所 當試驗品

2018年，再有醫學史專家揭示阿斯伯格與納粹的關係，維也納醫科大學的赫維格（Herwig Czech），利用解密國家檔案發表研究文章稱，隨着納粹德國與奧地利合併，盡管阿斯伯格與納粹當局意識形態存在明顯距離，但他的態度可能因某些原因出現轉變，變得與納粹思想一致，不時將「深度殘疾」兒童轉介給臭名昭著的AS診所當作試驗品。一方面，他向外表明自己與患兒站在一起；另一方面卻執行納粹指示，將有問題小孩送到AS，並成功在納粹政權下延續職業研究生涯。

該女孩不是唯一被送往AS的，據文章表示，阿斯伯格曾加入納粹專家委員會，對兒童的「可教育性」進行評估，部分被評估的孩子也被送到AS。文章指出，從1940年到1945年，至少近800名兒童死於診所，許多被毒死或餓死。這樣指控一個已過身的知名醫生，文章稱有相關證據，包括阿斯伯格的人事檔案、納粹當局的政治評估、各機構醫療紀錄等等。無論有多少人對文章持保留態度，2018年阿斯伯格與納粹關聯的過往似已被蓋棺定論。

阿斯伯格綜合症名字雖然被消失，但世界上存在這麼一類人。有一派學者認為，這種症狀不是精神疾病，而是一種思考和行為模式與大多數人不一樣的「人格特質」，有些人擁有的特質多，有些較少，阿斯伯格症只算是不同個體的差異，並不是必須治療的病，患者的人生並非悲劇，這個和「每個人都特別」的論調，其實差不多。阿斯伯格症患者和普通人的分野有時模糊，但道德界綫則沒有那麼含混。若然有關阿斯伯格的納粹暴行證據確鑿，這個曾經被收錄進醫學課本的名字，人設崩塌，乃天網恢恢。阿斯伯格，一個有爭議的名字，殺過人的醫生還是不是好醫生？無機會親眼看到自己最大學術成就被認可，沒甚麼大不了，阿斯伯格症患者人生不是悲劇，他的才是。他的名聲不必褒揚或再提，阿斯伯格患者才需鼓勵。