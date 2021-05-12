疫下園藝紓壓 花草治癒身心

英國有年輕人推出一個類似Airbnb的網站，鼓勵人們共享園藝空間。家居園藝在疫情期間大行其道，因其有助保持身心活躍與紓壓，且即使家中缺乏陽光與空間，一樣可以涉獵。

園藝版Airbnb 共享用地

英國29歲女青年Corrie Rounding自創一個名為AllotMe的網站，運作方式與Airbnb相似，但所出租的並非住宅單位，而是人們家中的花園。

據悉此網站的靈感，來自她在倫敦市中心的狹小單位內居住時，想做園藝而沒機會，但鄰居雖然有花園卻無暇打理，於是向鄰居租用花園。該網站在創立前，已有數百人登記尋找共享園藝用地。

當地有園藝業界人士表示，此類網站有如雨後春筍般湧現，園藝用地更是供不應求。這些情景在全球多地都有出現，據市場調查公司Freedonia Group分析，美國去年疫情期間的家居園藝市場興旺，單是農藥市場便高達24億美元，其他產品例如種子亦需求大增。封城等居家抗疫措施下，人們有更多空閒時間，全美有四分一成年人疫下首次涉足園藝。

助耗卡路里 降皮質醇水平

身心健康教練Elizabeth Scott表示，種植花草、觀察生命成長，是紓壓的好方法，引述研究指進行園藝活動半小時可助體內皮質醇水平大跌，效果比閱讀半小時還要好。

園藝作為一種戶外活動亦可助改善身心，以及接觸新鮮空氣與戶外光，幫助人體製造維他命D。

疫情期間長時間留在家中，容易導致「疫情肥」。照顧花草涉及多種彎腰、肢體伸展活動等，可助身體保持活躍、避免久坐不動。

私人教練Joshua Margolis指出，搬移泥土每小時已可消耗400至600卡路里，即使是簡單如除草、種花等動作，每小時已足以消耗200至400卡路里。

共享園藝空間在本港或未流行，但市民若想在戶外接觸園藝並非完全沒機會，康文署今年會繼續透過綠化香港運動推出園藝課程，市民報名後即可學習多種園藝知識與種植技巧，出席率達75%亦可逐步從初級升至中級與高級課程。

園藝在家中也可進行，哪怕是本地較為狹小的居住空間也可考慮種植多種花草，例如龍血樹、虎尾蘭等（見表），皆有不霸佔太大空間、不需要太多陽光或水等優點，疫下可考慮與親友與子女齊齊做園藝，不失為一項有趣的消遣活動。

▲ 照顧花草涉及多種肢體伸展活動等，可助大家在疫情期間身體保持活躍。（資料圖片）