AirTag遭破解 連結釣魚網站入侵 行政人員版 2021/05/12 分享： 近日德國安全研究員暨YouTuber Stack Smashing在個人Twitter上，示範了AirTag的「不正確使用方式」，只要把AirTag破解，就可以把AirTag NFC預設網址，改為連結 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 手機電池性能 Galaxy M51評分最高 今日 手機電池性能 Galaxy M51評分最高 美燃油管營運商 疑遭東歐黑客勒索 2021/05/11 美燃油管營運商 疑遭東歐黑客勒索 Clubhouse美用戶 率先使用Android版 2021/05/11 Clubhouse美用戶 率先使用Android版 Switch新作預購 玩遊戲學編程 2021/05/10 Switch新作預購 玩遊戲學編程 Windows內建防毒軟件存漏洞 產生千萬檔案 2021/05/10 Windows內建防毒軟件存漏洞 產生千萬檔案 Apple 蘋果（Apple，美：AAPL） 商業 科技行業 創新科技及應用 科技硬件 科技軟件 軟件 iPhone Android