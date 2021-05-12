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AirTag遭破解 連結釣魚網站入侵

行政人員版 2021/05/12

分享：

近日德國安全研究員暨YouTuber Stack Smashing在個人Twitter上，示範了AirTag的「不正確使用方式」，只要把AirTag破解，就可以把AirTag NFC預設網址，改為連結

...

欄名 : 科技新知

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