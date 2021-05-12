手機電池性能 Galaxy M51評分最高 行政人員版 2021/05/12 分享： 評測機構DxOMark近日首度以「電池性能」為17款熱門智能手機評分，並以電池續航力、充電80%所花費時間、及充電效率作指標。 榜首為三星中階手機Galaxy M51，意外獲得88分。分析指，其以 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 AirTag遭破解 連結釣魚網站入侵 今日 AirTag遭破解 連結釣魚網站入侵 美燃油管營運商 疑遭東歐黑客勒索 2021/05/11 美燃油管營運商 疑遭東歐黑客勒索 Clubhouse美用戶 率先使用Android版 2021/05/11 Clubhouse美用戶 率先使用Android版 Switch新作預購 玩遊戲學編程 2021/05/10 Switch新作預購 玩遊戲學編程 Windows內建防毒軟件存漏洞 產生千萬檔案 2021/05/10 Windows內建防毒軟件存漏洞 產生千萬檔案 商業 科技行業 創新科技及應用 科技硬件 科技軟件 智能手機 品牌 iPhone 12 Oppo Samsung