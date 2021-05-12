全民免費睇奧運 體育助疫下團結

距東京奧運預定7月23日開幕僅逾兩個月，特首林鄭月娥昨表示，港府已首度購入奧運轉播權，將交予5家商營電視台直播或轉播。當局近年推動體育的開支連年上升，精英運動員成績愈見出眾，免費轉播奧運，有助疫下團結民心，亦可望鼓勵市民「動」起來，改善疫情揭露的健康問題。放眼全球，多國均正籌謀疫後大計，致力改善社區保健，伺機應對其他痛點。

港隊戰績躍進 佳績助更愛港

林鄭披露，已與本港5間持牌電視台達成共識，將交予他們直播或轉播賽事，目的讓全港市民免費觀看東奧，為本港及國家隊運動員打氣。

有免費電視台上屆里約奧運斥資超過1.6億港元購入轉播權，據報連製作費最終蝕了1.5億元。雖然港府曾以「商業決定」為由，拒絕干預大型體育賽事的轉播，但今次見沒電視台願意投資才插手，且成本亦較電視台前兩屆時低，相信酷愛觀看奧運的普羅大眾，會予以支持。

港府今次不求分成廣告收入，只要電視台提供服務，如有港隊運動員出賽時必須播放，且要求奧運前後1年自費製作節目推廣本地體育發展，冀為後年竣工的啟德體育園做好準備，也想港人更普及運動。

剛離世的本港保齡球名宿車菊紅，1986年為香港奪下亞運首金，當年為生計須兼顧文職和訓練，但港府2004年推出「精英運動員發展基金」後，獲資助的頂尖運動員已由2010年的546人，倍增至目前逾1,000人，泰半可全職，戰績亦不斷躍進。

體育有團結市民、提倡團隊精神之效，港隊每次參與國際大賽，市民總雀躍關注。李麗珊96年拿下本港史上首面奧運金牌，市民當時大肆慶祝，很多人至今仍津津樂道，亦是後輩日夜奮鬥目標，有助團結和培養愛港情懷。今次李慧詩、何詩蓓、劉慕裳、石偉雄等全有力在東京站上頒獎台，有望繼當年的保齡、風帆後，再掀起一股全港運動熱。

芬蘭資助體會 英冀預防疾病

事實上，港府的體育開支近年穩步上升，如18/19財年共斥資50.54億元，當中社區體育佔了近8成半，遠遠拋離精英體育和大型體育活動。只是，港人本來已僅約4成人能滿足世衞的每周運動時數建議，新冠疫下相信更差，衞生署科學委員會主席劉宇隆慨歎，疫情揭示了港人健康不太好，很多人因長期病未受控無法打疫苗，盼大家能藉機管理和促進健康。

有見體育文藝界受重災，芬蘭政府正準備斥資2.3億歐元（約21.7億港元），包括協助不同體育會，吸引年輕人重新參與，令公眾重拾做運動的熱誠。這與世衞呼籲各國在疫後嘗試創建更健康與公平的世界，可謂一脈相承。

本港早前接連有變種病毒案例，猶幸已稍為穩定下來，連續4天社區零感染。希望今次可藉奧運鼓勵市民動起來，更努力鍛練體魄，但也可更全面審視社會健康和運作的根本問題，比如英國意欲改善疾病預防、收窄貧富健康差距。而本港發展基層醫療逾30年，到市民近月迫切需要評估是否適合打針，社會始驚覺很多人根本沒有家庭醫生，亟待扭轉改善。

責任編輯：黃鑠安