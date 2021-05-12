上水廣場初夏感謝祭 逾3萬筍貨1折起

夏天到了，又係時候換新裝！黛安又有好介紹，公關姊妹話，Landmark North上水廣場今個星期五（14日）至7月4日，將推出初夏感謝祭，超過3萬件美容化粧、時尚服飾、人氣家電、運動用品等，以低至1折發售，例如Victorinox Werks Professional旅行箱只售329元、L'Oeral Paris緞光持色唇釉售價低至12.9元等。

商場仲會分兩個階段推出「王牌周激筍優惠」，多款時尚美粧產品以心動價發售，包括以35折發售Origins靈芝菇菌抗逆健膚水凝乳液套裝，折後只售320元，同埋用半價399元就買到New Balance LIF ESTYLE-996等，一定搵到心頭好。

姊妹仲話，連續兩個周五（14日、21日），The Point by SHKP會員平台會率先發放超過3,000張商戶電子消費券，大家可以喺綫上預留，之後再到商店消費，享受折上折優惠。

另外，ELEMENTS圓方都有連串消費獎賞，即日起至6月20日，喺商場連結到BLOOM手機應用程式嘅ZA Card或VISA香港信用卡，即日單一消費滿2,000元，亦有獎上獎。想知道更多詳情記得【按此】留意。

本文轉載自《晴報》

▲ 上水廣場會分兩階段推出「王牌周激筍優惠」，多款時尚美粧產品以低價發售。