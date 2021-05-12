  • 29°C
香港時間 : 2021512日 (三) 04:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

上水廣場初夏感謝祭 逾3萬筍貨1折起

行政人員版 04:00 2021/05/12

分享：

夏天到了，又係時候換新裝！黛安又有好介紹，公關姊妹話，Landmark North上水廣場今個星期五（14日）至7月4日，將推出初夏感謝祭，超過3萬件美容化粧、時尚服飾、人氣家電、運動用品等，以低至1折發售，例如Victorinox Werks Professional旅行箱只售329元、L'Oeral Paris緞光持色唇釉售價低至12.9元等。

商場仲會分兩個階段推出「王牌周激筍優惠」，多款時尚美粧產品以心動價發售，包括以35折發售Origins靈芝菇菌抗逆健膚水凝乳液套裝，折後只售320元，同埋用半價399元就買到New Balance LIF ESTYLE-996等，一定搵到心頭好。

姊妹仲話，連續兩個周五（14日、21日），The Point by SHKP會員平台會率先發放超過3,000張商戶電子消費券，大家可以喺綫上預留，之後再到商店消費，享受折上折優惠。

另外，ELEMENTS圓方都有連串消費獎賞，即日起至6月20日，喺商場連結到BLOOM手機應用程式嘅ZA Card或VISA香港信用卡，即日單一消費滿2,000元，亦有獎上獎。想知道更多詳情記得【按此】留意。

本文轉載自《晴報

上水廣場會分兩階段推出「王牌周激筍優惠」，多款時尚美粧產品以低價發售。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 7-Eleven x 伊藤久右衛門 宇治抹茶甜品又嚟喇
今日
7-Eleven x 伊藤久右衛門 宇治抹茶甜品又嚟喇
八卦名利場 - BB奶粉罐回收 即送$200美贊臣優惠碼
2021/05/11
BB奶粉罐回收 即送$200美贊臣優惠碼
八卦名利場 - 大提琴家李垂誼 暢談「超時空」音樂理想
2021/05/11
大提琴家李垂誼 暢談「超時空」音樂理想
八卦名利場 - 蠟筆小新回力車第2彈 明起7-Eleven換購
2021/05/11
蠟筆小新回力車第2彈 明起7-Eleven換購
八卦名利場 - 麥當勞App優惠 $12歎麥炸雞中可樂
2021/05/10
麥當勞App優惠 $12歎麥炸雞中可樂

上一篇文章

7-Eleven x 伊藤久右衛門 宇治抹茶甜品又嚟喇

下一篇文章

1823熱綫招募助理客服主管
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？