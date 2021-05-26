ESG投資前景向好  兩大重點你要注意

全世界都關注可持續發展，大型企業響應公布「環保、社會與企業管治」（Environmental, Social & Corporate Governance，簡稱ESG）報告，詳述年度的ESG目標與進度。有金融機構趁勢推出與ESG概念有關的投資產品，吸引新一代的投資者。究竟我們如何參與ESG投資？ESG投資有甚麼要注意的地方？

多國政策有利ESG投資 相關投資產品紛紛湧現

美國總統拜登在今年氣候領袖峰會上，訂出在2030年前減少50%美國碳排放量的目標，同時公布首個國際氣候融資計劃，協助發展中國家減排。碳排放量大戶歐盟和中國也分別訂出了減排目標，可見與節能減排和綠色科技有關的研究項目放諸全球皆有巨大發展潛力，促使ESG投資更炙手可熱。銳意開拓ESG市場的企業，一般透過發債或尋找風險投資者注資；金融機構也推出ESG主題的投資產品，如綠色債券、可持續發展基金和水資源基金等，吸引更多投資者。

ESG投資漸成全球主流

ESG投資逐漸受歡迎，相關的投資金額亦逐年上升。Morningstar的資料顯示，2020年投放於全球的ESG基金淨新資金較2019年增加超過一倍，創連續5年新高。根據Bloomberg Intelligence所公布的資料，全球與ESG概念相關的資產管理規模在2025年可望增至逾53萬億美元，屆時全球資產管理規模總值當中，超過三分之一將來自ESG概念資產。

即使如此，參與ESG投資前，也必須留意以下兩點：

1. ESG與SRI之別

不少金融機構時有使用「ESG投資」或「社會責任投資」（Social Responsible Investing，簡稱SRI）兩個說法，其實兩者是有分別的。前者是在傳統財務分析之外加入ESG因素，有助企業衡量傳統上難以預計的風險和社會影響，首要目標仍是財務表現。SRI則除了ESG投資外更進一步考慮宗教、道德及政治等因素，主動挑選符合SRI原則或篩選不符SRI原則的投資項目。投資者如考慮投資標明SRI原則的基金產品時，應深入了解產品或企業的背景。

2. 參與ESG投資前也要留意相關業務基礎

企業開發ESG相關的項目，或者營運中考慮ESG因素，坊間不少研究發現這種做法有助提升財政表現。根據「摩根士丹利資本國際指數」（MSCI）方面的統計，在2020年第一季經歷全球股市最低迷期間，母指數「MSCI所有國家全球指數」（MSCI ACWI）季內下跌了21.3%，而同期的ESG主題指數是「MSCI所有國家ESG廣泛指數」（MSCI ACWI ESG Universal），錄得20.1%跌幅，相對較母指數下跌少。由此可見，不論是跑贏一般非ESG主題的指數，還是相比之下的抗跌力，ESG主題指數都有較佳表現。

即使如此，ESG只是種種改善業績的一個因素，不代表所有公司開拓了與ESG有關的業務或營運上納入了ESG元素，就必然賺錢。公司前景和股價升跌，業務基礎或本身的行業環境才是最關鍵，即使該公司採納了ESG原則，投資者亦要切記盲目追捧。

滙豐一直以來回應社會對ESG概念的期望，除了定期公布《環境、社會及管治報告》，也致力為投資者物色具競爭力的ESG概念基金產品，以照顧客戶對ESG投資的需要。了解更多：https://bit.ly/3vh9zxO

投資涉及風險。

（資料由客戶提供）