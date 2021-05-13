奧斯卡影帝：阿斯伯格症是禮物

在近日奧斯卡電影頒獎禮上，最為人談論的，除了趙婷（Chloé Zhao）憑《浪迹天地》（Nomadland）成為第一位華裔女性最佳導演，還有83歲的英國演員安東尼鶴健士（Anthony Hopkins），憑《爸爸可否不要老》（The Father）中，飾演患上認知障礙症的父親，成為最年長奧斯卡影帝。

鶴健士第一次拿影帝，是在1992年54歲時，憑經典的《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）中，飾演沉默、知識淵博、足智多謀，卻食人的極度危險人物漢尼拔醫生，讓他成為電影史上演出時間最短就拿下影帝的男主角。1993年，他因對藝術的貢獻，在白金漢宮受封爵士。

安東尼鶴健士脾氣差 公開認患病

這位我很喜歡，很英式gentlemen又風度翩翩的男演員，公眾形象是戲劇和電影界的最高標準。然而較少人留意，他今次還創下另一個里程碑：公開自己患阿斯伯格綜合症（Asperger Syndrome）後，第一個獲奧斯卡最佳男主角的人。

鶴健士2017年站出來透露，大約10年前被確診此症（今天已被納入自閉症譜系障礙Autistic Spectrum Disorder其中一種）時，當時已經逾70歲。大家多少也聽過，鶴健士上世紀70年代，是一個難搞的演員，脾氣暴躁，偶爾還與導演衝突，或者在沒有任何解釋下消失，多年後，他承認自己的攻擊性來自宿醉。酗酒成癮，加上自己形容「太自私、無法建立家庭」的性格問題，他兩次婚姻失敗，並遺棄新生女兒，據報道他和現年53歲的女兒Abigail Hopkins，20多年沒見。

1975年12月29日，鶴健士在亞利桑那州鳳凰城一家汽車旅館醒來，不知自己為何出現在那裏。他說，從那時開始，就沒有再喝酒。雖然他一生試圖通過清醒，來安撫自己性格的躁動，但內心惡魔卻始終跟着他。然而在成長過程中，他一直不知道，是甚麽導致他的痛苦生活。他坦言，即使在娛樂圈，他也是獨來獨往的人，不參加演藝界聚會，真正朋友很少，這些從他學生時代已開始。

出生於威爾士一個產鋼城鎮的鶴健士，從小學業成績不好，因為有閱讀障礙，學習能力差。這讓他很容易受到嘲笑，帶來自卑感，愈來愈冷漠，社交溝通有困難。他無法理解每個人在談論甚麽，大部分時間亦不知道自己在做甚麽，產生深深的不安感，不過他同時也是不守規矩的小孩。12歲時，父母安排他入讀寄宿學校，希望他變好，學好紀律，然而在寄宿學校，很多人告訴他，他「無藥可救」。年紀漸大，他亦漸漸相信自己是蠢人，幸好他找到自己的興趣，開始躲在音樂及美術世界，寧願沉浸在繪畫素描、或彈鋼琴，而不去正常學習。

隨着人長大，對自己的態度平和了一點，但仍然是非常孤獨，不去參加聚會，沒有朋友。15歲那年，鶴健士受同樣生於威爾士的著名男影星李察波頓（Richard Burton）影響，立志當演員，走去唸戲劇。後來搬到倫敦，入讀皇家戲劇藝術學院（Royal Academy of Dramatic Art）。在嚴謹舞台訓練及實踐下，成為劇團主要演員，後來到荷里活發展。

患阿斯伯格症，對他作為演員有何影響？鶴健士這樣回答：「事實上，這是一個偉大的禮物。我在上學的時候有點遲鈍，所以我通過努力工作來彌補，我成為了成功演員。對細節執着，我會在劇本上鑽研、鑽研、再鑽研，我領略每一句台詞……我以不同方式看待人，我喜歡解構人，把一個角色拆解，找出他們的特點。」阿斯伯格症令鶴健士專注所熱愛的，亦帶來其他裨益，他出名記憶力超強。

記憶力超強 7頁劇本一口氣講完

報道說，1997年他拍攝史提芬史匹堡的《斷鎖怒潮》（Amistad）時，扮演美國政治家亞當斯，讓劇組人員大吃一驚，他背誦了長達7頁的法庭戲劇本，一口氣講完。

阿斯伯格症在某些方面，幫助鶴健士成就一個出色演員，包括令他擁有無與倫比劇本記憶能力。不過，在當年不知道自己患這個症，甚至不知道世上有這個症存在，就不同了。這類人會一直想知道為甚麽他們「與眾不同」，卻到處都得不到答案。鶴健士就說，確診阿斯伯格症幫助他知道，為甚麽他在年輕時經常感到困擾，變成一個沒有安全感的孤獨者，卻不知道原因。

這類人經常因為人們不理解他們，而感到焦慮不安。當中部分人天資、智商高，他們會敏銳地意識到自己的缺失，即使取得了生活上一些成功，但常規的社會互動，如家庭生活、學校、工作和社會活動，可能出現阻滯及不如意；部分人很可能會靠酒精之類，應對這些問題的心理困擾，試圖逃避壓力。

《爸爸可否不要老》講述獨居父親患上認知障礙症，充滿困惑的他拒絕接受患病事實，但逐漸忘記時間及親人。真實世界中的鶴健士，和戲中角色不同，在70歲後才知道自己被阿斯伯格症困擾大半生，不單沒有拒絕面對，反而感到終於在痛苦的70多年生活中，得到解脫。《爸爸可否不要老》裏，女兒希望讓父親活在當下，現實生活中，鶴健士甚是明白。

有訪問他的人曾經問他，是否有任何遺憾？這位善於揣摩不同人性、不同角色複雜心理的偉大演員，給出參透後的回答：「我在生活中犯了很多很多錯，但我對其中任何一個都感到後悔嗎？沒有，我不後悔憤怒，不後悔喝酒。生活可能是痛苦的，對每個人來說都有痛苦，這是問題所在。我的座右銘是，克服自己，在你能做的時間內，做你能做最好的事。」