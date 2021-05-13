一宗小事在網上瘋傳後，甚至連正統傳媒也鬧得熱烘烘，年輕區議員在巴士上拒戴口罩被其他乘客指罵，最終警察到場給予口頭警告。

全民佩戴口罩是好事，也是抗疫最有效方法，大部分市民早已把口罩當成生活一部分。醫生也曾有次大意，用膳後離開餐廳忘了戴口罩，直至在街上被人提醒才驚覺，那時的感覺猶如忘了穿衣服上街，十分尷尬，即時三步作兩步急趕折返餐廳取回口罩。

區議員解釋，因為感到侷促便除下口罩，亦說自己不說話，故不會影響他人。兩種解釋固然不成立，巴士上所有乘客處於同一環境，就算是個人感覺到焗熱，也只應短時間除下，而不說話便不會有傳染危險更是荒謬之說。

芝麻綠豆的小事，相信不會立時危害他人，但就如隨地吐痰、拋個煙蒂在街上，並不是大禍害，但當大部分市民都抱着同樣想法，即是個人方便凌駕於公共衞生，社會便會變得骯髒，故此，這不是單一行為的問題，而是行為違犯社會的共同價值，也正是公共道德的問題（Public Morality）。

年輕區議員也曾打着民主旗號爭取人權，只是人權和公德實不可分割，Kant（康德）巨著《道德形上學》（Metaphysics of Morals）中，提出了法權論（Doctrine of Right）和德性論（Doctrine of Virtue）兩部分，前者是民主思想基石，當中強調的，就是人類擁有與生俱來的自由和責任進入一個分享共同信息的社會，自由和責任同出一轍，行使自由的同時，也要付上公共利益責任。

在疫症肆虐的社會，佩戴口罩是公德而不再是個人自由選擇。