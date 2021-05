一宗小事在網上瘋傳後,甚至連正統傳媒也鬧得熱烘烘,年輕區議員在巴士上拒戴口罩被其他乘客指罵,最終警察到場給予口頭警告。

全民佩戴口罩是好事,也是抗疫最有效方法,大部分市民早已把口罩當成生活一部分。醫生也曾有次大意,用膳後離開餐廳忘了戴口罩,直至在街上被人提醒才驚覺,那時的感覺猶如忘了穿衣服上街,十分尷尬,即時三步作兩步急趕折返餐廳取回口罩。

區議員解釋,因為感到侷促便除下口罩,亦說自己不說話,故不會影響他人。兩種解釋固然不成立,巴士上所有乘客處於同一環境,就算是個人感覺到焗熱,也只應短時間除下,而不說話便不會有傳染危險更是荒謬之說。

芝麻綠豆的小事,相信不會立時危害他人,但就如隨地吐痰、拋個煙蒂在街上,並不是大禍害,但當大部分市民都抱着同樣想法,即是個人方便凌駕於公共衞生,社會便會變得骯髒,故此,這不是單一行為的問題,而是行為違犯社會的共同價值,也正是公共道德的問題(Public Morality)。

年輕區議員也曾打着民主旗號爭取人權,只是人權和公德實不可分割,Kant(康德)巨著《道德形上學》(Metaphysics of Morals)中,提出了法權論(Doctrine of Right)和德性論(Doctrine of Virtue)兩部分,前者是民主思想基石,當中強調的,就是人類擁有與生俱來的自由和責任進入一個分享共同信息的社會,自由和責任同出一轍,行使自由的同時,也要付上公共利益責任。

在疫症肆虐的社會,佩戴口罩是公德而不再是個人自由選擇。