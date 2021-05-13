前日提及各大品牌在「世界地球日」如何趁熱鬧，雖有些不俗創意，但其實仍離不開二十年前的回收再造、節約能源、愛護地球等主題，我抽離地觀察，宣傳點子和技巧確實有進步，但潛語調並無改變。若真正關心環保的人，會關注去年全球新冠肺炎疫情對人類和地球生態的影響，各地每日棄置口罩和外賣飯盒的數量驚人。事實上，過了二○二○年，人類歷史已不一樣，此時此刻，品牌仍沿用二十年前的環保主題和語調，彷彿二○二○年無事發生過似的，徒具形式化和搔不到癢處。

當下最急切和貼地的環保議題，是口罩棄置問題。即棄口罩當然不能重用或回收，但有否更妥善的處理方法呢？這迫切的生態問題，是各政府、環保團體，甚至宣稱致力環保的品牌和企業必須斟酌的。

據英國綠色和平的報告顯示，英國日棄的口罩達五千三百萬個。《獨立報》指出，全球每月棄置至少一千億個口罩，有些毫無公德心的人隨便扔在公眾地方，不但容易傳播細菌，更令很多動物、海鳥等遭殃。不少動物保護團體曾發出報告，去年已緊急拯救了無數吞食了口罩或被口罩繩子纏頸或足的動物，救不及時的，會因窒息或傷重致死。另外，即棄餐具垃圾也很驚人，有環團統計過，去年每周的即棄塑膠餐具垃圾達一億件，比往年同期增加一點二倍。

疫情持續，防疫措施仍要緊守，但我們也可在這迫不得已的情況下，為地球生態多行一步：一、考慮用可重用物料製成的口罩；二、勿隨處扔口罩；三、盡可能將用過口罩的繩子剪掉才放進垃圾袋，減少雀鳥在垃圾站或堆填區咬穿膠袋後，叼出口罩而被繩子捆住；四、自備外賣盒和餐具，減少用即棄飯盒和餐具；五、幫手spread the word（轉傳環保信息）。至少在第五點上，政府、企業和品牌絕對有空間帶頭多做。二○二○年後的地球生態，已出現巨大轉變，無論是環保政策或環保CSR（企業社會責任）項目，若仍停留在N年前的落後概念，根本搔不到癢處。