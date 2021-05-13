洗衫增污染 買少件衫救海洋

一項國際研究發現，全球海洋中大部分微塑膠來自人們穿着的合成衣服，在洗衫時流入海洋。現有的應對方法例如特製工具皆有美中不足之處，消費者忍手控制消費慾才有望根治問題。

海洋微塑膠 35%來自衣服纖維

國際自然保護聯盟（IUCN）研究指，全球海洋中多達35%的微塑膠來自衣服上的合成纖維，每年有約220萬噸流入海洋。組織在實驗中發現，一件外套在洗衣機內洗一次即可令約1,174毫克的微纖維脫落，體積微小（若等於頭髮直徑的五分一），較易隨污水排出到海洋，被魚類或其他海洋生物吃下。微塑膠纖維若沾染積聚有毒物質，或經食物鏈危害人類健康。

外地部分組織已嘗試透過特製工具應對此問題，例如Guppyfriend推出一款可以過濾微塑膠纖維的洗衣袋，若在洗衫前將衣服放入袋子，可減少排出微塑膠；另一款名為Cora Ball的洗衣球亦有類似功能。

這些工具雖然可起一定作用及提高民眾意識，但並不能令問題真正得到解決，因微塑膠終究會被扔掉，大部分或送至堆填區。

洗衫時纖維易脫落 流入海洋

美國環保組織NEXT更表示，衣服上的合成纖維（例如尼龍、聚酯等）在洗衫時較易脫落，因此少洗衣服或是較直接的解決方法。不過，這類做法或需在一定程度上犧牲個人衞生，在炎熱潮濕地區根本行不通。

用洗衣液 快洗模式減少摩擦

另一較為容易及可行的方法則是使用洗衣機的方式。環保組織Surfrider Foundation建議，若洗衣機上可控制洗衫的速度，應盡量選擇轉速較慢的選項，以及快洗模式，因洗衣時間愈長、滾筒速度太快，都會令衣服的纖維折斷，微塑膠亦會排進污水渠。此外，洗衣時亦盡可能使用洗衣液而非洗衣粉，這些做法皆可減少衣物摩擦，避免合成纖維在過程中脫落。

要從根源面對微塑膠污染，還需消費者三省自身。本港國際青年商會一項調查指出，33%女性與11%男性換季時經常購買新衣服，但基本上不需要這樣做，因家中仍有從未穿過的衣服。綠色和平建議，港人可考慮使用坊間漸趨常見的二手換物平台，與人交換舊衣，減少浪費。

此外，本港乃至全球各地皆有復古風，消費者若想購買新衣，不妨考慮到二手店舖挑選合適的懷舊衣着，既可迎合潮流，亦可延長衣物壽命，從根源應對微塑膠污染。

▲ 有研究指，全球海洋大部分微塑膠來自人們穿着的合成衣服，故消費者忍手控制消費慾才有望減少海洋污染。（資料圖片）