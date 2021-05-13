安心出行 完全與私隱無關

疫情緩和，因為工作需要，開始和客戶及朋友見面，吃頓飯在所難免。在餐廳門口觀察，常看到一些人，甚至不少是年輕人，不肯使用「安心出行」程式，寧願用那支被人摸來摸去、沾滿細菌的筆填信息表。究其原因，恐怕大多數人都是因為一個可笑的理由：擔心自己的私隱洩漏。好吧，那我來分享一下為甚麼「安心出行」和私隱半點關係也沒有。

程式設計 僅提醒及早檢測就醫

「安心出行」完全不需要註冊即可使用，進入任何處所前完成掃描二維碼，系統數據建立的是手機和處所的關係，除非手機製造商將每部手機賣給哪個消費者都告知政府，否則「安心出行」根本不可能知道誰在使用這部手機進入了該處所。再者，如果擔心程式有後台程序，持續記錄你的行動軌迹，那每次完成掃描二維碼後，把程式關閉即可，這下整個世界又清淨了，除非你還擔心手機製造商偷偷在後台記錄你的蹤迹，再把它賣給政府。

綜上，「安心出行」的產品設計根本只是為了幫助用家搞清楚去過的地方是否成為高危場所，並提醒及早檢測就醫而已，你自己不去檢測就醫，政府想找到你幫助你，也是無能為力的。

上個月去遠足，下山時遇到一群興致勃勃的本港大媽，不戴口罩，有說有笑地迎面而來。我出於自我保護的目的，趕緊把口罩捂緊一些。大媽見狀，衝了過來笑瞇瞇地說：「唔使驚，我地已經打咗針啦！」看來，全世界的大媽都是勇者無敵啊。我藉此科普一下，打疫苗的作用是幫助自身產生抗體，避免嚴重的感染症狀甚至死亡，但是接種疫苗並不能保證不攜帶和傳播病毒！

接種疫苗 不保證杜絕傳播

簡單說，即使接種了疫苗，如果接觸到一個高濃度病毒攜帶感染者，對着你打噴嚏，你自己有抗體不發病，但仍然有可能將病毒傳播給其他還沒有接種的家人或朋友。疫苗只解決了接種者個人的問題，並不能解決傳播的問題，這恐怕也是為甚麼內地遲遲不給香港已接種疫苗者通關免檢疫的原因吧。

疫情走到今天，如果不能永遠消滅不斷產生變種的新冠病毒，我們就應該科學客觀地面對，該掃碼就掃碼，該檢測就檢測，該隔離就隔離，該打針就打針，待疫苗和藥物都普及的那一天，讓生活再恢復正常。但如流感病毒一樣，雖然流感疫苗和特效感冒藥已經完全普及，但每年的大流行無可避免，流感疫苗無法應付各種變種流感病毒，仍有大批人感染，亦有一定比例的人因流感併發症而死亡，這是自然科學的規律。

過去我常常在流感季讓父母戴上口罩，他們都不聽，覺得我小題大做。但在過去這一年，他們在70歲的年紀，養成戴口罩的好習慣，學會自我保護、保障他人，也算是疫情之下的一大收穫吧！

▲ 「安心出行」的產品設計根本只是為了幫助用家搞清楚去過的地方是否成為高危場所，並提醒及早檢測就醫。（資料圖片）