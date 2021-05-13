調查：Twitter假帳戶 散播中國政府政治宣傳 行政人員版 2021/05/13 分享： 雖然中國封鎖社交平台Twitter，但近日一項由美媒與英國牛津大學互聯網研究所的調查指出，Twitter上有假帳戶大軍，大量轉發中國外交官與國營媒體的帖文，散播有關中國政府的政治宣傳，影響全球輿論。 綜 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 fb新功能測試 分享文章提醒先閱讀 今日 fb新功能測試 分享文章提醒先閱讀 手機電池性能 Galaxy M51評分最高 2021/05/12 手機電池性能 Galaxy M51評分最高 AirTag遭破解 連結釣魚網站入侵 2021/05/12 AirTag遭破解 連結釣魚網站入侵 美燃油管營運商 疑遭東歐黑客勒索 2021/05/11 美燃油管營運商 疑遭東歐黑客勒索 Clubhouse美用戶 率先使用Android版 2021/05/11 Clubhouse美用戶 率先使用Android版 Twitter Twitter（美：TWTR） 科技行業 創新科技及應用 科技硬件 科技軟件 政治 社交平台 商業