調查：Twitter假帳戶 散播中國政府政治宣傳

雖然中國封鎖社交平台Twitter，但近日一項由美媒與英國牛津大學互聯網研究所的調查指出，Twitter上有假帳戶大軍，大量轉發中國外交官與國營媒體的帖文，散播有關中國政府的政治宣傳，影響全球輿論。

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