fb新功能測試 分享文章提醒先閱讀

為打擊社交平台的假新聞，Facebook（fb）日前在官方Twitter表示，展開新功能測試。用戶在分享新聞文章連結前，如果沒有先點開閱讀，就會彈出通知，提醒用戶在分享前，先開啟閱讀新聞內容，再決定是

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