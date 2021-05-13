fb新功能測試 分享文章提醒先閱讀 行政人員版 2021/05/13 分享： 為打擊社交平台的假新聞，Facebook（fb）日前在官方Twitter表示，展開新功能測試。用戶在分享新聞文章連結前，如果沒有先點開閱讀，就會彈出通知，提醒用戶在分享前，先開啟閱讀新聞內容，再決定是 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 調查：Twitter假帳戶 散播中國政府政治宣傳 今日 調查：Twitter假帳戶 散播中國政府政治宣傳 手機電池性能 Galaxy M51評分最高 2021/05/12 手機電池性能 Galaxy M51評分最高 AirTag遭破解 連結釣魚網站入侵 2021/05/12 AirTag遭破解 連結釣魚網站入侵 美燃油管營運商 疑遭東歐黑客勒索 2021/05/11 美燃油管營運商 疑遭東歐黑客勒索 Clubhouse美用戶 率先使用Android版 2021/05/11 Clubhouse美用戶 率先使用Android版 Facebook Facebook（美：FB） 假新聞 商業 科技行業 創新科技及應用 科技硬件 科技軟件 社交平台 Android