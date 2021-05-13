近鄰防綫紛失守 急增誘因促接種

新冠病毒在亞洲迅速傳播，從未爆發大型疫情的台灣、曾基本歸零的新加坡，以及持續中高位徘徊的馬來西亞等地，近日同告失守，須大幅收緊防疫。香港是外向型經濟，難再長期封關，前天便公布可縮短入境檢疫的疫苗名單，進一步邁向自由通關。當局今後固然要加緊堵塞潛在疏漏，但全民打針明顯更治本，各方須急增誘因鼓勵。

台確診破紀錄 星變種群續擴

早前控疫有效的台灣，昨錄破紀錄的16宗本土病例，預告將進入第3級警戒，停止室內5人以上、室外10人以上的聚會。當地近日的確診原圍繞華航機師，惟不明個案已湧現，新北和宜蘭俱有大群組，市場憂慮營商將大幅受限，令加權指數一度急瀉逾8%。

新加坡亦增10宗社區確診，一連兩天達雙位數，當中樟宜機場群組再增7例，且僅為4個牽涉印度變種株的群組之一。即使當地上周起大幅限制外勞入境、急推大型檢測，官方估計仍要月底才有機會控疫，在在提醒港府，停航宜緊不宜鬆，熔斷機制應明確加入世衞剛升至最高「令人憂慮」級別的印度株。

馬來西亞今年每日新症幾乎從未低過1,000宗，昨僅計包圍吉隆坡的雪蘭莪已逾2,000宗，全國共增4,765宗，即日實施行動管制令，禁止跨縣跨州，以及一切形式的社交聚會，警方更聲言派出無人機和突擊家訪，嚴陣以待。

而本港正式推出10款認可新冠疫苗列表，包括馬來西亞在內，環球大部分地方獲評中風險，只要已完成接種，入境者在港隔離期可由21天減至14天。港府今後須不停檢視評級，如大馬似比瑞士更應列為高風險，額外要求上機時持陰性檢測，才更令人安心。

有別可出口豐富天然資源的澳洲，已準備封關至明年中，香港亟需與內地及近鄰恢復往還，故既要提升酒店檢疫和檢測質素助把關，更須建立堪比以色列和英國的疫苗保護網作後盾。僅3.5%和0.5%人口接種至少一劑的大馬和台灣，固然是反面教材，但當已達30.8%的新加坡都未能自保，未及星洲一半的香港更要加油。

美推專車接送 地鐵站可打針

印尼最新大型醫護接種研究顯示，科興可提供有效保護，可100%防死亡、94%防感染、96%防入院，港府今後推動該針劑時，大可多加引用；要全面推高兩款疫苗的接種率，或可參考美國的誘因。

美國總統拜登為求7月4日獨立日達到7成接種率，日前公布連串措施，包括夥拍召車平台如Uber免費來回接送打針，亦會加開便捷的接種點；在地方層面，底特律人每接載1人到接種中心可收50美元禮券，紐約市開始在地鐵站讓人無預約接種，更送贈7天車票；而提供有薪打針假、方便員工休息的公司，同樣與日俱增。

雖然本港社區變種病毒群組剛剛再增一宗，但已連續5天沒不明個案，成果得來不易。正如新加坡抗疫舵手黃循財所言，根據以往經驗，只要有一次疏忽或不負責任的行為，病毒就有可能傳播開來，甚至在社區造成超級傳播，本港要爭取復常，官商要合力提供更多誘因，鼓勵市民當即打針。

責任編輯：陳靜芬