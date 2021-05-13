成為WeChat Pay HK商戶　迎接數百萬消費券用戶

為振興香港經濟，香港政府推出「電子消費券計劃」鼓勵香港市民消費。WeChat Pay HK就係其中獲甄選嘅4家儲值支付工具營運商之一，而佢地已經準備好一連串嘅豐富計劃回饋本地商戶同用戶，務求令大家消費更開心！

WeChat Pay HK現時已覆蓋全港綫上綫下超過90,000間香港本地商戶，涵蓋衣食住行、吃喝玩樂等多個行業，包括多間大型連鎖品牌、各類大中小型商戶、街市小商戶和本地熱門中小餐飲商戶等。

簡單易用 無安裝費

WeChat Pay HK最近收到海量商戶查詢及了解服務與接入流程。WeChat Pay HK深深明白中小商戶的運營成本壓力及疫情下的困境， 所以特意訂製了一站式收款解決方案——「WeChat Pay HK收錢碼」！無硬件、無安裝費用，只要用WeChat小程式即可快速完成登記並接入，整個安裝流程簡單快速，在寸金尺土的香港更不擔心佔用空間，現在更可享首年HK$0服務費*，簡直是老少咸宜，簡單易用！

成功申請後，WeChat Pay HK會安排專人到店協助商戶，並發出專屬收錢碼QR code貼紙，只要商戶貼在當眼處，消費者即可用WeChat掃碼付款，成功收錢後更有語音提示店主，立即告知已收款和對應金額，非常方便！多貼幾個收錢碼貼紙在店內即可同步向不同客人收款，高峰期無論客人有多密集也能應對自如，營運效率大大提升。很多商戶表示在疫情下，客人已習慣使用電子方式付款，既衞生又方便，而「收錢碼」的優點更多不勝數！

實時到賬 翌日結算

此外，「WeChat Pay HK收錢碼」採用T+1實時到賬，當天交易會在翌日結算，並不設最低清算金額，款項會自動轉賬到商戶提供的結算銀行帳戶。

WeChat Pay HK註冊用戶已超過380萬，並經常提供各種優惠，已經能想像隨著消費券的來臨，優惠只會越來越豐富。早前已率先推出「消費券資訊早鳥訂閱有賞」活動，用戶留電話號碼訂閱消費券資訊，即送HK$10電子現金券！WeChat Pay HK已在密鑼緊鼓與不同商戶推出消費券之上的額外驚喜優惠，大家記得要緊貼動態，熱切期待！

電子消費愈趨普及，本次利用「WeChat Pay HK收錢碼」是一個有助商戶快速進行數碼轉型、借勢WeChat Pay HK大量用戶來製造無限新商機的好機會！

兩種方式 申請簡易

立即入駐成為WeChat Pay HK商戶，讓更多潛在用戶認識你的品牌！你可以通過在WeChat搜尋「WeChat Pay HK收錢碼」小程式申請或電郵申請兩種方式成為WeChat Pay HK的商戶，流程簡單直接。

政府預計「電子消費券計劃」在暑假展開登記，鼓勵一眾商戶盡早申請成為WeChat Pay HK商戶，讓客人習慣使用WeChat Pay HK付款，迎接消費券帶來的新一波消費潛力！

了解「WeChat Pay HK收錢碼」詳情，請瀏覽：https://bit.ly/3eHq14X

* 首年每月5萬收款額以下$0服務費；從2021年5月20日至12月31日開始，收款額無上限一律$0服務費。

任何關於WeChat功能或軟件下載的查詢，請瀏覽：http://www.WeChat.com

WeChat Pay HK官網：https://pay.wechat.com/zh_hk/index.shtml

WeChat Pay HK Facebook 專頁：http://www.facebook.com/wechatpayhongkong.official

WeChat Pay HK Instagram 賬號：http://www.instagram.com/wechatpayhk

（特約）