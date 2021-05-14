Cartier高級珠寶系列 對自然界的歌頌

天然的寶石有如天賜的瑰寶，由大地孕育而成，而卡地亞的珠寶創作，跟自然界的關係更是密不可分，珍稀的動物和花卉、漂亮的景致、神秘莫測的自然奇觀，都是設計師的靈感之源。在卡地亞展出的一批逾400件、價值逾

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