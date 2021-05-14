Cartier高級珠寶系列 對自然界的歌頌 副刊版 2021/05/14 分享： 天然的寶石有如天賜的瑰寶，由大地孕育而成，而卡地亞的珠寶創作，跟自然界的關係更是密不可分，珍稀的動物和花卉、漂亮的景致、神秘莫測的自然奇觀，都是設計師的靈感之源。在卡地亞展出的一批逾400件、價值逾 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 CHANEL N°5香水 一世紀傳奇 演化成璀璨瑰寶 2021/05/07 CHANEL N°5香水 一世紀傳奇 演化成璀璨瑰寶 Annamaria Cammilli意國煉金術 2021/04/30 Annamaria Cammilli意國煉金術 Van Cleef & Arpels L'ECOLE珠寶藝術學院 探索黃金的藝術 2021/04/23 Van Cleef & Arpels L'ECOLE珠寶藝術學院 探索黃金的藝術 最奢華的Chanel N°5香水 2021/04/16 最奢華的Chanel N°5香水 盛智文的中非媳婦創業 BOUCHIER 喜悅的初心 2021/04/09 盛智文的中非媳婦創業 BOUCHIER 喜悅的初心 消費資訊 消費種類 珠寶 品牌 展覽