廣島尾道最新奢華旅館 瀨戶內海小島大變身 副刊版 2021/05/14 分享： 大部分著名豪華酒店，都主力選址在大城市或旅遊勝地，Azumi Setoda卻反其道而行，建於廣島縣小鎮尾道市。這間旅館來頭不少，由安縵集團（Aman）創辦人Adrian Zecha主理，以全新手法體現 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Travel 相關文章 小鎮大翻新 活化倉庫空間 今日 小鎮大翻新 活化倉庫空間 你可能感興趣 小鎮大翻新 活化倉庫空間 今日 01:00 小鎮大翻新 活化倉庫空間 最新專欄文章 更多 小鎮大翻新 活化倉庫空間 今日 小鎮大翻新 活化倉庫空間 峇里4月開幕型格Andaz Bali 天然村落新演繹 2021/04/30 峇里4月開幕型格Andaz Bali 天然村落新演繹 翻新兩年電影博物館重開 2021/04/16 翻新兩年電影博物館重開 Ｗ酒店墨爾本插旗 型格街頭奢華風 2021/04/16 Ｗ酒店墨爾本插旗 型格街頭奢華風 意大利翁布里亞千年古堡 低調奢華大翻新 2021/04/02 意大利翁布里亞千年古堡 低調奢華大翻新 日圓