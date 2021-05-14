廣島尾道最新奢華旅館 瀨戶內海小島大變身

大部分著名豪華酒店，都主力選址在大城市或旅遊勝地，Azumi Setoda卻反其道而行，建於廣島縣小鎮尾道市。這間旅館來頭不少，由安縵集團（Aman）創辦人Adrian Zecha主理，以全新手法體現

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