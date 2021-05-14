「豹死留皮，人死留名」，中國五代時後梁名將王彥章的故事世代留傳，亦被視為至理名言，時至現代，人死了還真只留下虛名嗎？

爸爸離世近半年後，法庭才批出Probate（遺囑驗證），一證在手才可合法處理遺產，金錢價值不多，但手續不會因此而減少，東奔西跑好些時日，才完成變賣遺產和取消銀行戶口，完成後步出銀行，下着細雨，想起爸爸存活世上九十年，生兒育女，有他的存在才有醫生的存在，但時至今天，他真正留下的，原來只有絲絲回憶。

另一邊廂，少許遺產到了九十歲母親手上，她生活無憂，心想她定會把錢存在「紅簿仔」（銀行儲蓄戶口）跟其他老人家一樣，偶然才會提款花花，豈知她第一時間吩咐，把大部分錢財分給幾位孫兒，自己只留下細份，兒子假裝怒問：「為甚麼阿仔無份？」她智慧地回答：「給你你不稀罕，但給孫兒，他們會開心。」

聰明的母親明白金錢價值不在乎數字，金錢帶來經歷和感受才有意思，而她所希望經歷的，就是見到孫兒開心的樣子，這便是老人家最有意思的回憶。

金錢上，母親絕對不富有，難得有一筆錢財到手，她花錢的方法竟然是讓她所關愛的人開心。近日，曾有家財萬貫的老人家被騙過億身家，相對之下，我這個窮媽媽較幸福了。

人死不單留名，也要給別人留下美好回憶。