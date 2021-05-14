「盎格魯－撒克遜」 法國人忘不了的刺

近日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）說了一句話，再次突顯法國和美英世界的分歧。他批評他們在新冠疫苗出口方面「齋噏」，說：「今天，盎格魯－撒克遜人（Anglo-Saxons）限制了許多原材料和疫苗（出口）；今天，美國生產的疫苗100%供應美國市場。」「盎格魯－撒克遜」這個詞，今天在英美其實已經沒有多少人用，反而喜歡坐在café談政治的法國人，包括政客、學者、評論員偶爾會用，一用都有「酸溜溜」之味，即使咖啡豆本身不酸，在口腔混合後，一股酸味透過味蕾上腦。

馬克龍為何用Anglo-Saxons這詞？

馬克龍突然又拿這個term來用，在近日法蘭西人慶祝拿破崙逝世200周年之際，除了酸味，也有些火藥味，馬克龍擺出了一副戰鬥格。也許，他夜晚睡不着，在愛麗舍宮看着地球儀，愈看愈激動，幻想法國在他帶領下，重新成為平衡世界的獨立力量，甚至有些少話事權的國度，而法國人最大的對手，就是盎格魯－撒克遜人。要明白他們的恩怨情仇，還得回到歷史中去。

去過法國的朋友都知道，法國人不大喜歡講英文，除了覺得法文比英文優雅抑揚，就是不屑。2018年，馬克龍到北京國事訪問，在一場面向中國企業家的演講中，馬克龍提到了「企業家精神」，說：「實際上，企業家（Entrepreneur）這個詞，是盎格魯－撒克遜人從法語中偷走的，這個單詞本身來自法語。」講偷，就難聽一點，除了這個詞，英語中還有不少字從法文借用。英國人為甚麼借法文來用？因為法國人統治過英國人，準確一點說，是今天法國人的祖先、佔領法國北部諾曼第地區的諾曼人（Normands，維京人分支），統治過英格蘭的盎格魯－撒克遜人。當今英國王室，其實也算是法蘭西諾曼人一脈的傳承，法國人和法蘭西文化，滋養了盎格魯－撒克遜人大約400年。那麼盎格魯－撒克遜人又是甚麼人？

英國的祖先頗為錯綜複雜，皆因不斷遭受外族入侵。大不列顛王國未誕生前，有大段日子，一族來了就把另一族趕到別處，每個民族佔領部分土地，羅馬人、凱爾特人、維京人也有，另外就是盎格魯－撒克遜人。盎格魯－撒克遜人通常是指5世紀初到11世紀諾曼人征服英格蘭之前，生活在英倫地區的民族，其語言近似日耳曼方言，有歷史學家認為是3個日耳曼部族，包括盎格魯人、撒克遜人及朱特人的後裔。

11世紀初，他們再度奪得英格蘭的統治權，但到1066年，國王「懺悔者愛德華」駕崩，因為沒有子嗣，王位爭奪戰展開，多方人馬宣稱有繼承權，最後由法國打過去的諾曼人大獲全勝，結束盎格魯－撒克遜人對英倫的統治。諾曼第公爵在西敏寺加冕為英王，就是史上有名的「征服者威廉」（William the Conqueror），盎格魯－撒克遜人開始由法國人的祖先諾曼人統治。有趣的是，當年4月哈雷彗星降臨，幾個月後一場仗英國就落入法國人手，難怪彗星被視為災星。

諾曼人統治英倫諸島，對英國文化及現代英語影響深遠，自此以後古法語成為英國王公貴族上流階層語言，英語變成販夫走卒下層語言，情況維持數百年，直到英法百年戰爭。期間，後繼的英王以一向兼任諾曼第公爵為由，聲稱同時有權爭做法國國王，加上王室成員到處聯婚，英法關係變得相當複雜，亦成為英法百年戰爭原因之一。法國人視英國人為仇人，對美國人亦無好感。本欄以前提到，美國從英國殖民者手中獨立，當年如果沒有法國軍隊相助，獨立戰爭最終能否打贏也難講。法國人之所以要幫美國人離開英國人獨立，無非就是想多個朋友對付宿敵英國。美國的《獨立宣言》和後來的憲法中，部分核心思想亦來自法國的先進文化思想。

18世紀法國的啟蒙運動，為世界帶來民主自由等進步思想，19世紀英國工業革命則帶來英國自身的飛躍發展，並引領世界經濟向前。英法兩個大國各有貢獻，但往後法國卻走下坡。大英帝國工業強盛了，發展出科技、軍事、經濟、金融、輿論話語權等全方位優勢，並周圍殖民擴張，加上20世紀從兩次大戰中崛起的美國，倚仗其軍事及經濟力量，構成所謂「西方世界」200多年霸權。當中的「霸者」，就是英國和其前殖民地美國那些盎格魯－撒克遜人後裔，從大英帝國，到如今的「美帝」，世界秩序都由盎格魯－撒克遜人主導。

拿破崙後一蹶不振 經濟上冇say

看在法蘭西人眼裏，他們只是那些被法國人統治過的人，只不過那些人今天比他們叻。自拿破崙以後，法國就一蹶不振，在確立大國地位的戰爭中都無所作為，1918年，在一戰中精疲力竭；1945年，在二戰中被英美拯救。雖然今天仍是歐洲大國，因為有核武，但經濟上的say就冇，由曾經的戰敗國、歐洲經濟火車頭德國發辦。

今天有一種講法，所謂西方霸權衰落，除了歸咎於西方資本主義經濟自身出現的一些問題外，在法蘭西人眼中，實是西方文化的衰落，意思是美國人的一套社會制度、政治理念、以至民主自由的意識形態等，已經沒有了支撑整個西方世界的優越性。這些東西，搞得出啟蒙運動的法國人才最叻，沒有了法國模式領路，西方霸權衰落就是必然的，遲早被東方中華文明超越。酸溜溜還酸溜溜，法國人間中酸下當生活調味也就算了，而且今天的美國和英國，在很多地方都有差異，硬要將他們一起扣上「盎格魯－撒克遜國家」這頂帽子，製造所謂盎格魯－撒克遜模式，與法國模式之分，馬克龍搞乜？

重要的是，「盎格魯－撒克遜」這個概念在法國具特殊作用，是一面鏡，照出法蘭西的不堪，同時也是一種回音，在法國民族主義分子腦海縈繞，警醒着必須付諸行動，重現昔日法蘭西雄風，不能再容忍美英這對近親，不能讓法國人在「高貴」的盎格魯－撒克遜人面前，繼續當「二等人」。

歐洲國家包括法國，曾經希望美國走在前頭，替歐洲遮風擋雨，然而美國和今天變成小弟的英國某些行為，不單無法給歐洲盟友帶來利益，反而有時在傷害，甚至不理盟友死活，關乎人命生死的新冠疫苗就是。

歐洲目前疫苗不夠，美國不單不放寬出口，還高調宣布支持放棄疫苗專利，讓歐盟措手不及。拜登這種搶奪「道德高地」，讓歐洲人看起來像惡棍只顧自己、不理世界其他人的做法，激怒馬克龍。他點名抨擊攬住疫苗俾自己的，其實是美國人，還加多句諷刺：「歐洲已生產約1.1億劑疫苗，只留下6,500萬劑自己用，其餘4,500萬劑都已出口。」

作為法國揸fit人，一向被形容極具野心的馬克龍，拿「盎格魯－撒克遜」說事，是心有不甘舒口氣？抑或趁勢而為有所圖，想幹大事？也許這位法蘭西統領看了很多遍地球儀，覺得可以做些甚麼，下篇續談。