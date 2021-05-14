在網上看見這一句，實在太棒了：「赤裸裸的現實教會我們，有些人，一旦錯過，真是謝天謝地。」很幽默，兼且非常正面。我認同，有些人確實是值得錯過的，以下是我必毫不猶豫兼非常樂意去錯過的人：思想負面、情緒化、命帶煩格、敵多於友、是非精、自私精、行為閃縮、小氣、小家、憤世嫉俗、滿口怨言、心地不善、立心不良等。

人生下半場，最緊要開心和快活，被以上成身負能量的人黐或纏着，要消耗能量應付，人生質素想提升都難，所以，我不會給這些人有埋身機會，以免自己僅餘的美好人生被污染。而且，遇上這些人，不但務必要錯過，還要愈早錯過愈好。一旦聞到對方一陣不對勁之劣除，就要快脆遠離或斬纜。

很喜歡美國作家Steve Maraboli所說：「Let go of the people who dull your shine, poison your spirit, and bring you drama」（放開那些會淡化你光芒、腐蝕你靈魂和帶給你紛亂的人）。一直讓這些人消耗自己，負負不會得正，只會累鬥累，那好事好運來到門口也會掉頭走，所以，Maraboli建議我們，要夠智慧懂得選擇自己身處的環境，並盡量遠離蠶食自己能量的放負人。

但我發現，有些人像鬼揞眼般，總是黐上不斷消耗自己的麻煩人。我們都曾經少不更事，人生流流長，誰個沒遇過幾個人類極品？但人到中年，理應累積了一點教訓、智慧和勇氣，能懂得辨別哪些人務必錯過、哪些人值得深交、哪些人值得留住、哪些人必須拒絕。若到中年，仍欠缺識辨的能力和切割的勇氣，身邊仍只能圍繞着劣質人，那問題不在於別人，反而是你自己。容許身旁有個劣質人，是一己責任，與人無尤。

「斷捨離」三個字，隨口噏相當容易，但斷甚麼、捨甚麼、離甚麼，卻未必個個有智慧和勇氣去判斷和執行。斷捨離的精粹，是貴精不貴多，懂得取捨與擇優，人生下半場才能有品質。