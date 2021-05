在網上看見這一句,實在太棒了:「赤裸裸的現實教會我們,有些人,一旦錯過,真是謝天謝地。」很幽默,兼且非常正面。我認同,有些人確實是值得錯過的,以下是我必毫不猶豫兼非常樂意去錯過的人:思想負面、情緒化、命帶煩格、敵多於友、是非精、自私精、行為閃縮、小氣、小家、憤世嫉俗、滿口怨言、心地不善、立心不良等。

人生下半場,最緊要開心和快活,被以上成身負能量的人黐或纏着,要消耗能量應付,人生質素想提升都難,所以,我不會給這些人有埋身機會,以免自己僅餘的美好人生被污染。而且,遇上這些人,不但務必要錯過,還要愈早錯過愈好。一旦聞到對方一陣不對勁之劣除,就要快脆遠離或斬纜。

很喜歡美國作家Steve Maraboli所說:「Let go of the people who dull your shine, poison your spirit, and bring you drama」(放開那些會淡化你光芒、腐蝕你靈魂和帶給你紛亂的人)。一直讓這些人消耗自己,負負不會得正,只會累鬥累,那好事好運來到門口也會掉頭走,所以,Maraboli建議我們,要夠智慧懂得選擇自己身處的環境,並盡量遠離蠶食自己能量的放負人。

但我發現,有些人像鬼揞眼般,總是黐上不斷消耗自己的麻煩人。我們都曾經少不更事,人生流流長,誰個沒遇過幾個人類極品?但人到中年,理應累積了一點教訓、智慧和勇氣,能懂得辨別哪些人務必錯過、哪些人值得深交、哪些人值得留住、哪些人必須拒絕。若到中年,仍欠缺識辨的能力和切割的勇氣,身邊仍只能圍繞着劣質人,那問題不在於別人,反而是你自己。容許身旁有個劣質人,是一己責任,與人無尤。

「斷捨離」三個字,隨口噏相當容易,但斷甚麼、捨甚麼、離甚麼,卻未必個個有智慧和勇氣去判斷和執行。斷捨離的精粹,是貴精不貴多,懂得取捨與擇優,人生下半場才能有品質。