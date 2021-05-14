網上教學欠成效 暑假補課追進度？

本港有政黨調查發現，家長普遍認為網課損害子女健康、以及影響學習表現。

網課效果未如理想源於多種因素，外地陸續推出計劃支援學生在暑假期間補課，追趕落後的學習進度。

無人監督難投入 情緒問題增

工聯會一項調查顯示，疫下透過電子屏幕上課的效果不佳，95%家長認為網課令子女依賴電子產品，5成人表示子女長期使用電子產品導致健康受損，精神難以集中，亦更易暴躁。近8成家長希望恢復上實體課，近7成認為開放更多玩樂場所可減少子女依賴電子產品，亦有家長表示希望校方為學生提供「雞精班」。

上網課屬於疫下應急、無奈之舉，大部分師生皆缺乏網上學習與教學的經驗。據中大去年公布的調查指，學生對自我監控學習的能力評分在5分滿分中僅有3.3分，達中等水平，反映他們未曾為上網課做好準備。數碼鴻溝問題亦較嚴重，多達18.6%受訪學生表示需要向學校或其他組織借用數碼設備才能進行網上學習。

兒童在無人監督下學習，難免缺乏專注力及難以投入，是疫下教學最大弊端與障礙。美國教學組織Chalkbeat去年表示，當地三分之二至四分之三的教師認為學生比疫情前更不專心，隔着電子屏幕授課亦不方便教師接觸學生、理解他們的難處。學生長時間困在家中、缺乏身體活動，亦可加劇他們出現情緒問題。

過去一年的學習進度受疫情與網課拖累，令暑假補課更為重要。

紐約市今年將在暑假期間推出一個名為Summer Rising的補課與娛樂二合一計劃，全市學生無論是幼稚園至12年紀（即中六）都可以免費參加，市政府與教育機構合作提供補課及相關課外活動，更專門為去年科目不合格的高中生提供速成複習課程。

老師深入淺出 精簡學習內容

英國政府今年初合共撥款7億英鎊推動暑假在校內補課的計劃，幫助學生追回應有的學習進度，尤其是基層兒童。撥款中有一部分會用以支援學校舉辦課外活動。

本港學生的學習進度在疫下滯後，可影響終身學業，學校責無旁貸，更須善用暑假替學生進行補課，而老師亦要以深入淺出方法、精簡內容幫助學生學習。

▲ 上網課屬於疫下應急、無奈之舉，大部分師生皆缺乏網上學習與教學的經驗。（法新社資料圖片）