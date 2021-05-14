Xbox Party Chat 聊天語音文字互轉 行政人員版 2021/05/14 分享： 微軟（Microsoft）於數年前將Xbox Party Chat引入Xbox One，讓玩家在平台上與其他玩家進行語音、文字聊天，目前已有數千萬遊戲玩家使用。微軟日前宣布為Xbox Party ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 美消費者集體訴訟 控Sony PS Store壟斷 今日 美消費者集體訴訟 控Sony PS Store壟斷 fb新功能測試 分享文章提醒先閱讀 2021/05/13 fb新功能測試 分享文章提醒先閱讀 調查：Twitter假帳戶 散播中國政府政治宣傳 2021/05/13 調查：Twitter假帳戶 散播中國政府政治宣傳 手機電池性能 Galaxy M51評分最高 2021/05/12 手機電池性能 Galaxy M51評分最高 AirTag遭破解 連結釣魚網站入侵 2021/05/12 AirTag遭破解 連結釣魚網站入侵 微軟（Microsoft，美：MSFT） XBOX 遊戲 商業 科技行業 創新科技及應用 科技硬件 科技軟件 Microsoft