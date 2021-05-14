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Xbox Party Chat 聊天語音文字互轉

行政人員版 2021/05/14

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微軟（Microsoft）於數年前將Xbox Party Chat引入Xbox One，讓玩家在平台上與其他玩家進行語音、文字聊天，目前已有數千萬遊戲玩家使用。微軟日前宣布為Xbox Party

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欄名 : 科技新知

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