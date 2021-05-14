  • 29°C
香港時間 : 2021514日 (五) 02:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美消費者集體訴訟 控Sony PS Store壟斷

行政人員版 2021/05/14

分享：

Sony自兩年前開始停止開放第3方零售商售賣PlayStation主機的遊戲代碼序號，要求用戶通過PlayStation遊戲商店（PS Store）直接購買。外電報道，有美國消費者提出集體訴訟指控

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

Xbox Party Chat 聊天語音文字互轉
今日
Xbox Party Chat 聊天語音文字互轉
fb新功能測試 分享文章提醒先閱讀
2021/05/13
fb新功能測試 分享文章提醒先閱讀
調查：Twitter假帳戶 散播中國政府政治宣傳
2021/05/13
調查：Twitter假帳戶 散播中國政府政治宣傳
手機電池性能 Galaxy M51評分最高
2021/05/12
手機電池性能 Galaxy M51評分最高
AirTag遭破解 連結釣魚網站入侵
2021/05/12
AirTag遭破解 連結釣魚網站入侵
Sony 索尼（Sony，美：SNE） PlayStation 商業 遊戲 科技行業 創新科技及應用 科技軟件 科技硬件 零售

上一篇文章

Xbox Party Chat 聊天語音文字互轉

下一篇文章

海洋公園水上樂園 續招聘今夏現新貌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？