美消費者集體訴訟 控Sony PS Store壟斷 行政人員版 2021/05/14 分享： Sony自兩年前開始停止開放第3方零售商售賣PlayStation主機的遊戲代碼序號，要求用戶通過PlayStation遊戲商店（PS Store）直接購買。外電報道，有美國消費者提出集體訴訟指控 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Xbox Party Chat 聊天語音文字互轉 今日 Xbox Party Chat 聊天語音文字互轉 fb新功能測試 分享文章提醒先閱讀 2021/05/13 fb新功能測試 分享文章提醒先閱讀 調查：Twitter假帳戶 散播中國政府政治宣傳 2021/05/13 調查：Twitter假帳戶 散播中國政府政治宣傳 手機電池性能 Galaxy M51評分最高 2021/05/12 手機電池性能 Galaxy M51評分最高 AirTag遭破解 連結釣魚網站入侵 2021/05/12 AirTag遭破解 連結釣魚網站入侵 Sony 索尼（Sony，美：SNE） PlayStation 商業 遊戲 科技行業 創新科技及應用 科技軟件 科技硬件 零售