通脹急升股市挫 加息疑雲揮不去

美國通脹創下近13年新高，昨天震散全球股市。市場縱有聲音憂慮聯儲局落後形勢，縮表、加息來得太慢，反恐挫損就業和經濟，但為數不少的經濟師相信局方，物價升幅出於低基數效應、供應鏈樽頸等，料屬暫時，仍需審視更多數據，才能決定應否提前收水。這兩股勢力拉扯之下，大市波動可期，散戶尤要審慎為上。

儲局緩慢加息 曾挫就業房屋

美國公布4月消費物價指數按月升0.8%、按年則升4.2%，創下2008年9月以來新高。雖然聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）強調通脹應該短暫，且今次僅單一數據，但坦承升幅超預期，令市場加息預期急升溫，由2023年初推前至2022年尾，比儲局目標快了約1年。亞太主要股市昨日悉數下跌，港股大瀉512點，以7周低位收市。

瑞銀經濟師Alan Detmeister認同通脹終會放緩，惟同時相信4月通脹數字，會加強儲局落後時勢的觀感。上世紀60、70年代，美國的大政府取態，疊加石油危機和金本位制度崩潰，曾令通脹失控升至雙位數，儲局觀望良久始大幅加息，結果重挫就業及房屋市場。

當然，既有數據絕非一面倒，不少專家強調仍要多看幾個月數據，如今天的零售數據，才能說清走勢。舉例說，二手車輛價格飈升10%是上月物價上漲最大推手，固然因為美國人受惠政府派錢，且解禁後要外出，需求驟增，而供應鏈層面上，汽車生產受環球芯片短缺拖累，也令人改買舊車。

昨晚公布的4月生產物價指數按年升6.2%，創2010年新高，但與消費物價指數一樣，背後有去年同期極低的基數。大宗商品價格近期升勢強勁，鋼產品價急升推高上月生產物價指數，可由真正生產需求帶動，但亦包括投機炒賣和通脹對冲，因果待定。

職位未及疫前 工資升幅關鍵

克拉里達上月曾指，當工資升幅持續快過生產力，且有證據反映商企轉嫁上揚成本給消費者，或才有機會出現「持續上升的通脹」。

按他周三最新的講法，倘聯儲局覺得有需要，將毫不猶豫出手遏制通脹，局方早已預期經濟重啟會帶來上升壓力；現有數據未致令他們改變計劃，目前繼續竭力支持經濟，還有「一段時間」才能達成完全就業，那時才會考慮減少每月買債1,200億美元的規模。

另一儲局官員、亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）同日亦指，美國勞動力市場仍比疫前少了800萬個職位，經濟復甦仍是漫漫長路，需要局方政策支持。

現時，市場每有通脹相關數據就憂慮或炒作收緊銀根，有分析相信，儲局今後只能更努力主動解說為何一直堅持己見。當今正處儲局和市場不斷角力的關鍵轉折位，所謂通脹利好資源股、加息有利銀行股等傳統看法，都充滿變數，唯一不變是變化，風高浪急之際，投資者要緊盯關鍵變化。

責任編輯：黃鑠安