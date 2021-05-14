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新都會廣場「慢‧活田野」 體驗種植辛勞 收成喜悅

行政人員版 04:00 2021/05/14

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近年好多家長趁假日帶小朋友去耕田，等佢哋體驗農夫種植過程，知道「粒粒皆辛苦」後學會惜食。黛安收到風，葵芳新都會廣場6月5日、12日同19日，分別會舉行3場期間限定「慢‧活田野」收成及導賞團，無論大人定小朋友，都能感受到收割各種成熟農作物嘅愉悅滋味，收割後嘅莧菜、潺菜、迷迭香、香茅等，更可以攞返屋企食用。導賞團由城市耕作達人作簡單導賞，講解當造農作物同農耕品種如何配合四季變化，可以學到唔少嘢㗎。

而家The Point會員憑3,000積分，即可參加《慢‧活田野》收成團一次，每位會員可帶1位朋友參加，每場活動仲包含1個綠色生活工作坊，其中6月5日嘅工作坊係製作植物紮染環保袋，12日整植物拓染小索袋，19日就學製作香草特飲，包保唔會悶。

黛安仲知道，商場由即日起至6月19日，會喺逾萬呎嘅空中花園布置5個充滿田園氣息嘅大型打卡裝置，包括有3.5米高蝸牛、高高嘅四葉草、蘑菇同眾多翠綠植物圍繞戶外農莊，大家可以漫步感受下「森林」獨有嘅清新，仲可以打卡影靚相㖭！

本文轉載自《晴報

大家一齊收割各種成熟農作物，可體會農夫嘅辛勞，學會惜食嘅道理。

紮染環保袋

3.5米高嘅蝸牛

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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