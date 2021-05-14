東港城3萬件貨品筍價發售 海港城新一輪100%消費回贈

黛安一向係精明消費者，只要收到公關姊妹報料，邊度有超筍優惠都會公諸同好！好似下星期一（17日）起至7月4日，新地旗下嘅東港城會推出「Happy Shopping購物折2021」，超過90個品牌同商戶參加，搜羅超過3萬件貨品，全部以超筍價發售。

公關姊妹話，今次優惠夥拍一田推出獨家購物優惠精選，特選9款至潮電子家品，以1折換購。The Point會員仲可以預留換領證，喺指定推廣期內以電子貨幣累積消費滿指定金額，就可以1折價錢帶走Dyson V8™ Absolute無綫吸塵機，折實只係$378.下星期一（17日）至6月20日，The Point會員只要透過新地商場手機App，以指定積分兌換「獎賞預留證」，喺指定推廣期內以電子貨幣累積消費滿指定金額，就可以$1換領多款潮物，包括Dyson直捲髮造型器、Nintendo Switch等，數量有限，想買就要快手喇。

另外，黛安知道，海港城上周推出限時快閃7日100%消費回贈活動，反應熱烈，所以決定即日起至19日，加推新一輪回贈活動。只要同日消費每$6,000，即可換領總值$6,000嘅購物現金優惠券，包括12張指定$500購物現金優惠券，最多可換領$1.8萬優惠券。至於今個星期日（16日）同下星期二（18日），購物仲有雙倍額外獎賞，可額外換領總值$4,000購物同美食現金優惠券，詳情可參考海港城fb專頁。

本文轉載自《晴報》

▲ 東港城推出「Happy Shopping購物折2021」。

▲ 海港城推出新一輪回贈活動。