政府購東奧轉播權合理

香港政府破天荒買入東京奧運電視轉播權，交由本地5間持有電視牌照的廣播機構播放，讓全港市民可免費收看本屆奧運賽事。

以前在媒介廣告集團工作的時候，電視台預早大半年便會向我們銷售奧運廣告；現在我創辦的集團已經很少涉足媒介業務，所以若非有電視台購買奧運轉播權這件事情，我也沒有留意。當記者問我有關政府購買轉播權的意見，我也無法即時作出反應。

原來過去兩屆購入奧運轉播權的電視台都蝕錢，這屆在疫情的陰霾下，廣告收益更加沒保障，電視台放棄購買也很合理。

政府指今次購買的費用，低於上兩屆商營廣播機構所付的金額，而且東京奧運如受疫情影響不能舉辦，政府所繳費用可獲全數發還，這都很合理。

有意見認為，今年廣告市道低迷，即使不用付轉播費，電視台也未必願意付製作費轉播奧運。我認為今年奧運在東京舉行，跟香港時差只有1小時，而且奧運始終是世界盃以外最大的體育盛事，潛在廣告收益應遠高於製作費，相信他們會很有意慾轉播。

也有反對聲音認為，政府不應開先河介入，這意味將來也有機會購入世界盃、歐洲國家杯等賽事。我認為這是有點過慮，沒有香港或中國運動員參與的賽事，政府是沒有誘因購入的。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》