Stamford下學年正式開辦IBDP課程　銜接國際升學途徑

在Stamford American School Hong Kong準備迎接第5個學年之際,創下另一發展里程碑,該校已正式取得國際文憑大學預科課程(International Baccalaureate for the Diploma Program, IBDP)認證,並將於今年8月新學年正式開辦有關課程。此外,Stamford開辦的美國高中畢業文憑學歷課程(American high school diploma)亦獲取由國際學校協會(Council of International Schools, CIS)頒發的認可資格,足證Stamford學校的辦學理念、課程特色及教師團隊與時並進,符合現今世代的需要,而該校提供的課程均與海外升學機會銜接,為同學提供多元的升學途徑。

Stamford獲國際文憑大學預科課程認證

Stamford正式取得IBDP認證後,將於下個學年迎來首批IBDP學生。廣受全球頂尖大學認可的IBDP重視學生全人發展和成長。其核心科目包括知識理論(Theory of Knowledge, TOK)、拓展論文(Extended Essay, EE)及創意行動和服務(Creativity Activity Service, CAS)。透過這些學科除可令同學打好紥實的學術根基外,更著重培養學生批判性思考和態度。IBDP 有嚴謹的考核制度,確保畢業的學生均具備一定質素和能力,為踏進下一個求學階段做好準備。

過去4年,全球IBDP學生增長了33%,意味IB課程廣受世界認可,將有利同學們升讀各地的頂尖學府或轉讀其他地方的著名高校;加上Stamford 隸屬國際教育機構Cognita旗下,共同分享全球校網的豐富教學資源,為學生帶來優質學習旅程。

國際學校協會認證 為同學提供多元彈性的學習路向

對於部分希望專注特定職業志向的同學而言,IBDP雖然未必是最適合他們的升學出路,但Stamford亦有提供美國高中畢業文憑學歷課程(American high school diploma),切合不同學生的發展需要。

Stamford開辦此課程僅短短3年半的時間,已獲得國際學校協會(CIS)認可,成為全球獲得CIS國際認證的最年輕學校之一。國際學校協會是一所國際性的評級機構,為全球的國際學校進行嚴謹的評核,其認證亦得到世界各地政府和大學的廣泛認可,反映學校在教學和師資的標準達至國際水平。

▲ Stamford主張引導學生學習自主性,培養正向學習態度。

所有Stamford 畢業學生均會取得美國高中畢業文憑,而Stamford學生11年級選科時,除可選擇修讀全套IBDP課程,亦可選修讀部分IB 的學科,令學生升學選擇變得更具彈性和切合其個人所需。

Cornerstones Program助學生實踐理論感受職場世界

除了提供具彈性的課程選擇,Stamford亦將未來職場和實踐技能等元素融合於高中課程。去年首辦的「Cornerstones Program」讓9年級和10年級學生有機會與美國麻省理工學院開設的MIT Hong Kong Innovation Node、樂施會(Oxfam)、南華早報(SCMP)及香港藝術學院(The Hong Kong Art School)等機構的專業人士學習,發掘興趣專長並建立自信。

▲ 9和10年級學生參與MIT Innovation Node課程,利用創意設計出特色產品 。

例如由專家親自教授學生建築知識,分享從零開始的概念和設計建築物的步驟,以及管理項目和與客戶溝通所需的技能等;亦有導師帶領同學探討美術和舞台製作領域,讓學生接觸舞台管理、燈光和聲音設計等操作概念,以及道具、佈景和服裝設計與製作等。

網上講座及開放日

(1) 體驗Stamford課堂樂趣

Stamford提供一條龍K-12創新國際課程,把重要的應用技能和學習技巧糅合於課程當中,培養學生良好的學術基礎,令他們將來在任何環境學習都能取得理想成效。想知道國際學校的學習情況,以及自己孩子是否合適這種學習模式?Stamford將舉辦小學學前班和小學一年級試堂,歡迎孩子和家長親身體驗Stamford課堂樂趣、了解如何「愉快學習」,並和我們的老師交流,認識學校辦學理念。名額有限,歡迎4至6歲孩子參加。

體驗課堂詳情:

日期:2021年5月21及28日(星期五)

時間: - 有趣課堂體驗: 3:00-3:30pm

- 參觀校園及即場入學試(可選擇):3:30-4:15pm

按此登記:https://bit.ly/33uxg9N

(2) Stamford校舍導覧及入學簡介會(5月22日)

Stamford近日獲得各項認可資格,反映學校在國際教育和課程教學的專業質素,全新的校舍擴建部分亦為同學們提供更加優質的學習環境。新擴建校舍讓學校空間增加50%,增設各類具啟發性和靈活的活動空間,齊集先進設備,配合同學未來的學習需要和發展路向,歡迎各位家長及子女一同報名和到訪,認識Stamford的全新發展和動向,親身了解更多Stamford以探索為本的教學方法。

校舍導覧及入學簡介會詳情

日期:2021年5月22日(星期六)

時間:早上10時至中午12時

按此登記:https://bit.ly/3tA7Vpq

有關Stamford American School Hong Kong

Stamford American School Hong Kong採用探究為本的學習模式,配合嚴謹的美國標準課程,為5至18歲學生提供具啓發性的國際教育。學校開設美國高中畢業文憑課程及國際文憑大學預科課程(IBDP),為畢業生開拓不同的升學途徑,助他們晉升世界頂尖學府。

Stamford致力裝備孩子,使他們能自如地應對未來。學校自5歲班起引入嶄新的STEMinn 課程(結合科學、科技、工程、數學、創新)為主要學科之一,將新科技融入專題學習,培養學生21世紀所須的批判思維。除主要學科外,學校同時提供體育、藝術、每日世界語言(中文及西班牙文)或中/英文雙語課程(只限小學)等多元化課程,以及種類繁多的課後活動,讓不同學生都能追尋個人熱忱,盡展所長。

(資料由客戶提供)