Stamford下學年正式開辦IBDP課程　銜接國際升學途徑

在Stamford American School Hong Kong準備迎接第5個學年之際，創下另一發展里程碑，該校已正式取得國際文憑大學預科課程（International Baccalaureate for the Diploma Program, IBDP）認證，並將於今年8月新學年正式開辦有關課程。此外，Stamford開辦的美國高中畢業文憑學歷課程（American high school diploma）亦獲取由國際學校協會（Council of International Schools, CIS）頒發的認可資格，足證Stamford學校的辦學理念、課程特色及教師團隊與時並進，符合現今世代的需要，而該校提供的課程均與海外升學機會銜接，為同學提供多元的升學途徑。

Stamford獲國際文憑大學預科課程認證

Stamford正式取得IBDP認證後，將於下個學年迎來首批IBDP學生。廣受全球頂尖大學認可的IBDP重視學生全人發展和成長。其核心科目包括知識理論（Theory of Knowledge, TOK）、拓展論文（Extended Essay, EE）及創意行動和服務（Creativity Activity Service, CAS）。透過這些學科除可令同學打好紥實的學術根基外，更著重培養學生批判性思考和態度。IBDP 有嚴謹的考核制度，確保畢業的學生均具備一定質素和能力，為踏進下一個求學階段做好準備。

過去4年，全球IBDP學生增長了33%，意味IB課程廣受世界認可，將有利同學們升讀各地的頂尖學府或轉讀其他地方的著名高校；加上Stamford 隸屬國際教育機構Cognita旗下，共同分享全球校網的豐富教學資源，為學生帶來優質學習旅程。

國際學校協會認證 為同學提供多元彈性的學習路向

對於部分希望專注特定職業志向的同學而言，IBDP雖然未必是最適合他們的升學出路，但Stamford亦有提供美國高中畢業文憑學歷課程（American high school diploma），切合不同學生的發展需要。

Stamford開辦此課程僅短短3年半的時間，已獲得國際學校協會（CIS）認可，成為全球獲得CIS國際認證的最年輕學校之一。國際學校協會是一所國際性的評級機構，為全球的國際學校進行嚴謹的評核，其認證亦得到世界各地政府和大學的廣泛認可，反映學校在教學和師資的標準達至國際水平。

▲ Stamford主張引導學生學習自主性，培養正向學習態度。

所有Stamford 畢業學生均會取得美國高中畢業文憑，而Stamford學生11年級選科時，除可選擇修讀全套IBDP課程，亦可選修讀部分IB 的學科，令學生升學選擇變得更具彈性和切合其個人所需。

Cornerstones Program助學生實踐理論感受職場世界

除了提供具彈性的課程選擇，Stamford亦將未來職場和實踐技能等元素融合於高中課程。去年首辦的「Cornerstones Program」讓9年級和10年級學生有機會與美國麻省理工學院開設的MIT Hong Kong Innovation Node、樂施會（Oxfam）、南華早報（SCMP）及香港藝術學院（The Hong Kong Art School）等機構的專業人士學習，發掘興趣專長並建立自信。

▲ 9和10年級學生參與MIT Innovation Node課程，利用創意設計出特色產品 。

例如由專家親自教授學生建築知識，分享從零開始的概念和設計建築物的步驟，以及管理項目和與客戶溝通所需的技能等；亦有導師帶領同學探討美術和舞台製作領域，讓學生接觸舞台管理、燈光和聲音設計等操作概念，以及道具、佈景和服裝設計與製作等。

網上講座及開放日

(1) 體驗Stamford課堂樂趣

Stamford提供一條龍K-12創新國際課程，把重要的應用技能和學習技巧糅合於課程當中，培養學生良好的學術基礎，令他們將來在任何環境學習都能取得理想成效。想知道國際學校的學習情況，以及自己孩子是否合適這種學習模式？Stamford將舉辦小學學前班和小學一年級試堂，歡迎孩子和家長親身體驗Stamford課堂樂趣、了解如何「愉快學習」，並和我們的老師交流，認識學校辦學理念。名額有限，歡迎4至6歲孩子參加。

體驗課堂詳情:

日期：2021年5月21及28日（星期五）

時間： - 有趣課堂體驗: 3:00-3:30pm

- 參觀校園及即場入學試（可選擇）：3:30-4:15pm

按此登記：https://bit.ly/33uxg9N

(2) Stamford校舍導覧及入學簡介會（5月22日）

Stamford近日獲得各項認可資格，反映學校在國際教育和課程教學的專業質素，全新的校舍擴建部分亦為同學們提供更加優質的學習環境。新擴建校舍讓學校空間增加50%，增設各類具啟發性和靈活的活動空間，齊集先進設備，配合同學未來的學習需要和發展路向，歡迎各位家長及子女一同報名和到訪，認識Stamford的全新發展和動向，親身了解更多Stamford以探索為本的教學方法。

校舍導覧及入學簡介會詳情

日期：2021年5月22日（星期六）

時間：早上10時至中午12時

按此登記：https://bit.ly/3tA7Vpq

有關Stamford American School Hong Kong

Stamford American School Hong Kong採用探究為本的學習模式，配合嚴謹的美國標準課程，為5至18歲學生提供具啓發性的國際教育。學校開設美國高中畢業文憑課程及國際文憑大學預科課程（IBDP），為畢業生開拓不同的升學途徑，助他們晉升世界頂尖學府。

Stamford致力裝備孩子，使他們能自如地應對未來。學校自5歲班起引入嶄新的STEMinn 課程（結合科學、科技、工程、數學、創新）為主要學科之一，將新科技融入專題學習，培養學生21世紀所須的批判思維。除主要學科外，學校同時提供體育、藝術、每日世界語言（中文及西班牙文）或中／英文雙語課程（只限小學）等多元化課程，以及種類繁多的課後活動，讓不同學生都能追尋個人熱忱，盡展所長。

（資料由客戶提供）