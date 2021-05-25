滙豐全力推動青年培訓工作　為港青創建新跑道　連通無限發展可能

大灣區擁有多元化產業，機遇處處，估計到2030年，其經濟規模將增加至4.6萬億美元，港府亦大力推出一系列政策鼓勵年青人把握大灣區發展機遇。滙豐作為大灣區最大的外資銀行，致力擔當「超級聯繫人」的角色，去年推出全港首個「粵港澳大灣區（香港）獎學金」，助年青人早着先機。滙豐計劃未來三年將資助最多100名學生，獎學金總額達800萬港元，鼓勵本港大學生探索在大灣區發展，培育人才以貢獻區內發展，締造雙贏局面。

鼓勵本港大學生探索灣區發展機遇

滙豐自創立以來，一直致力培育本地人才。自1965年起，滙豐透過各項獎學金及專上教育項目，幫助表現優異的學生實現夢想，至今總資助金額超過2.3億港元。

據最新市場調查顯示，70%的香港及內地企業管理人員認為大灣區工作機會吸引，並指大灣區就業優勢包括事業前景、交通便利及廣闊的工作視野，同時成為香港受訪者遷移至大灣區工作的三大主要原因。

面對「大灣區」龐大的發展機遇下，滙豐去年推出全港首個「滙豐粵港澳大灣區（香港）獎學金」，助本地青年早着先機。全港12家大學及專上學院提名有志到大灣區升學或發展事業的全日制本科生申請，每名獎學金得主將獲得8萬港元。滙豐計劃，未來三個學年將資助100名本地大學本科生。

申請人需提交一份詳細的個人未來發展大計，入圍者將獲邀接受面試，由滙豐高級管理層及員工代表擔任評審，結果將於今年下半年公布。獎學金得主還有機會參與學長計劃，與滙豐管理人員交流，並與在大灣區工作的金融界領袖聯繫，拓闊人際網絡。

同時，滙豐計劃透過特區政府「大灣區青年就業計劃」，聘請有意到大灣區工作的畢業生，與政府攜手支持本港青年到大灣區發展事業。滙豐主要招聘兩種職位：其一是創新及技術職位，畢業生將加入跨職能項目團隊，負責消費產品、商業銀行、資本市場以及內部業務。另一種一般職位，畢業生將加入財富管理及個人銀行、工商金融或環球銀行及資本市場的團隊，職能涵蓋客戶服務、營運、項目管理以及數碼化業務。受聘的畢業生將在大灣區城市接受整個為期18個月的在職培訓。

值得注意是，獲聘請擔任創新和技術相關工作的畢業生，通常會在滙豐的數碼化業務服務部門工作，並接受培訓成為資料分析專員、全端工程師或技術專員。在為期18個月的在職培訓中，他們需要前往廣州工作最少六個月，然後在香港繼續工作。

為培育人才，滙豐更斥資超過1.5億美元，在中國南沙興建「滙豐全球培訓中心」，將是集團全球規模最大的培訓基地，預計2024年投入使用。

發揮「超級聯繫人」角色 建立灣區橋樑

▲ 滙豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀指，滙豐將充分利用粵港澳三地人才資源庫，為客戶提供具吸引力及無縫的跨境方案。

綜觀大灣區各城市的優勢，區內已經匯聚了世界級金融、創新科技，以及高端製造的產業鏈，城市之間通過優勢互補、資源共用和協同發展。滙豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀預計，區內對國際化銀行服務及人才的需求有增無減，滙豐作為大灣區最大的外資銀行，致力擔當發揮「超級聯繫人」的角色，聯通大灣區與國際市場，配合整個灣區的發展方向。

他續指，滙豐擴充大灣區團隊規模，充分利用粵港澳三地人才資源庫，如今推出全港首個「粵港澳大灣區（香港）獎學金」，有望加強本港青年對大灣區的認知，擴闊視野，規劃將來，激發他們無限潛能，面向世界、通向大灣。

完善配套助員工勇闖大灣區

滙豐工商金融大灣區業務高級副總裁凌志德Raymond於2012年成為滙豐管理培訓生，其後於2019年獲得前往灣區工作的機會，抱着「與其一直聽別人說大灣區機遇，不如自己親身參與。」的想法勇闖大灣區。他表示，幸好滙豐在區內已提早佈局，提供完善的工作及生活配套，而內地的同事亦具備國際視野，協助他融入國內文化，專心發展事業。

滙豐財富管理及個人銀行業務亞太區數碼資訊體驗及銷售市場運營主管劉茜Lucy同樣於2019年前往深圳工作，往返深港兩地。她指出，滙豐不僅提供生活上的支援，內地同事亦會給予各種建議，助迅速融入嶄新的工作及生活環境。

對於同樣有意投身大灣區工作的青年，Raymond建議大家應抱着謙遜及勤勉好學的態度，如同海綿一樣，持續吸收在灣區工作的養份。Lucy亦直言，深圳有「中國矽谷」之稱，如今已經成為人才薈萃的科創樞紐，若青年願意接受新挑戰，大灣區是不二之選。

（資料由客戶提供）