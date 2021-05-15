誠品太古變身台灣古早市集 懷舊打卡場景 享偽出遊樂 副刊版 2021/05/15 分享： 大家都恨去台灣旅行，可惜疫情下都無法出行。太古城中心聯同誠品書店及誠品生活太古店呈獻《古早味，呷飽沒？》，復刻5大台灣經典懷舊打卡場景，加上千件台灣直送原材食品及生活好物的市集，無論是文青味以至口腹之 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 Jetour捷旅推出Staycation 住宿加景點遊覽$898起 2021/05/11 Jetour捷旅推出Staycation 住宿加景點遊覽$898起 舊英式粉嶺裁判法院 母親節化身「媽ket周末市集」 2021/05/08 舊英式粉嶺裁判法院 母親節化身「媽ket周末市集」 元朗新開室內遙控車場 掟彎享受飄移快感 2021/05/08 元朗新開室內遙控車場 掟彎享受飄移快感 達人推介沙田烏溪沙單車行 乘風盡享泥涌美景 2021/05/07 達人推介沙田烏溪沙單車行 乘風盡享泥涌美景 全新黃大仙祠財神宮 全港首個玻璃宮貼金箔參拜 2021/05/01 全新黃大仙祠財神宮 全港首個玻璃宮貼金箔參拜 誠品 太古城中心 Cityplaza 台灣 美食市集 太古地產（01972） Local Tour 商場活動