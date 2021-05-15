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誠品太古變身台灣古早市集 懷舊打卡場景 享偽出遊樂

副刊版 2021/05/15

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大家都恨去台灣旅行，可惜疫情下都無法出行。太古城中心聯同誠品書店及誠品生活太古店呈獻《古早味，呷飽沒？》，復刻5大台灣經典懷舊打卡場景，加上千件台灣直送原材食品及生活好物的市集，無論是文青味以至口腹之

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欄名 : 本地遊

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