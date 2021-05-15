瑰麗酒店High Tea歎港式茶餐 $238品嘗神級叉燒飯 +菠蘿油+奶茶

香港瑰麗酒店2樓的Holt's Cafe主打環球及香港地道美食，近日推出全新「細味香港情懷」下午茶，重新演繹多款深受香港人歡迎的茶餐廳美食，令食客滿有親切感。

「細味香港情懷」下午茶於周一至周六2:

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