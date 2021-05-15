  • 29°C
香港時間 : 2021515日 (六) 02:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

瑰麗酒店High Tea歎港式茶餐 $238品嘗神級叉燒飯 +菠蘿油+奶茶

副刊版 2021/05/15

分享：

香港瑰麗酒店2樓的Holt's Cafe主打環球及香港地道美食，近日推出全新「細味香港情懷」下午茶，重新演繹多款深受香港人歡迎的茶餐廳美食，令食客滿有親切感。

「細味香港情懷」下午茶於周一至周六2:

...

欄名 : 下午茶

最新專欄文章 更多

KiKi麵店ifc及K11 MUSEA分店 推出$48全新輕食下午茶
今日
KiKi麵店ifc及K11 MUSEA分店 推出$48全新輕食下午茶
九龍香格里拉大酒店x SABON 推出季節「幸福綠園」下午茶
2021/05/12
九龍香格里拉大酒店x SABON 推出季節「幸福綠園」下午茶
Gradini 聯乘刺繡藝術品牌 La broderie全新「夢幻莊園下午茶」
2021/05/12
Gradini 聯乘刺繡藝術品牌 La broderie全新「夢幻莊園下午茶」
食下午茶順便做善事 兒童糖尿協會春日派對地點由你話事
2021/05/01
食下午茶順便做善事 兒童糖尿協會春日派對地點由你話事
悅來酒店野餐下午茶推早鳥優惠 5月30 日前入座最高可享75折
2021/04/30
悅來酒店野餐下午茶推早鳥優惠 5月30 日前入座最高可享75折
香港 酒店 台灣 餐廳 中環 外賣 菜式 甜品

上一篇文章

新派便當+法式烤肉 中環全新外賣店打孖上

下一篇文章

KiKi麵店ifc及K11 MUSEA分店 推出$48全新輕食下午茶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？