瑰麗酒店High Tea歎港式茶餐 $238品嘗神級叉燒飯 +菠蘿油+奶茶 副刊版 2021/05/15 分享： 香港瑰麗酒店2樓的Holt's Cafe主打環球及香港地道美食，近日推出全新「細味香港情懷」下午茶，重新演繹多款深受香港人歡迎的茶餐廳美食，令食客滿有親切感。 「細味香港情懷」下午茶於周一至周六2: ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 下午茶 最新專欄文章 更多 KiKi麵店ifc及K11 MUSEA分店 推出$48全新輕食下午茶 今日 KiKi麵店ifc及K11 MUSEA分店 推出$48全新輕食下午茶 九龍香格里拉大酒店x SABON 推出季節「幸福綠園」下午茶 2021/05/12 九龍香格里拉大酒店x SABON 推出季節「幸福綠園」下午茶 Gradini 聯乘刺繡藝術品牌 La broderie全新「夢幻莊園下午茶」 2021/05/12 Gradini 聯乘刺繡藝術品牌 La broderie全新「夢幻莊園下午茶」 食下午茶順便做善事 兒童糖尿協會春日派對地點由你話事 2021/05/01 食下午茶順便做善事 兒童糖尿協會春日派對地點由你話事 悅來酒店野餐下午茶推早鳥優惠 5月30 日前入座最高可享75折 2021/04/30 悅來酒店野餐下午茶推早鳥優惠 5月30 日前入座最高可享75折 香港 酒店 台灣 餐廳 中環 外賣 菜式 甜品 蛋 蝦