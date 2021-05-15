KiKi麵店ifc及K11 MUSEA分店 推出$48全新輕食下午茶

台灣過江龍KiKi麵店（KiKi茶）的中環國際金融中心及K11 MUSEA分店，最近推出全新輕食下午茶，以傳統台灣夜市小食展現地道風味，逢周一至周五3pm至6pm供應，可堂食或外賣自取。

輕食下午茶（每

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