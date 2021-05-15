KiKi麵店ifc及K11 MUSEA分店 推出$48全新輕食下午茶 副刊版 2021/05/15 分享： 台灣過江龍KiKi麵店（KiKi茶）的中環國際金融中心及K11 MUSEA分店，最近推出全新輕食下午茶，以傳統台灣夜市小食展現地道風味，逢周一至周五3pm至6pm供應，可堂食或外賣自取。 輕食下午茶（每 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 下午茶 最新專欄文章 更多 瑰麗酒店High Tea歎港式茶餐 $238品嘗神級叉燒飯 +菠蘿油+奶茶 今日 瑰麗酒店High Tea歎港式茶餐 $238品嘗神級叉燒飯 +菠蘿油+奶茶 九龍香格里拉大酒店x SABON 推出季節「幸福綠園」下午茶 2021/05/12 九龍香格里拉大酒店x SABON 推出季節「幸福綠園」下午茶 Gradini 聯乘刺繡藝術品牌 La broderie全新「夢幻莊園下午茶」 2021/05/12 Gradini 聯乘刺繡藝術品牌 La broderie全新「夢幻莊園下午茶」 食下午茶順便做善事 兒童糖尿協會春日派對地點由你話事 2021/05/01 食下午茶順便做善事 兒童糖尿協會春日派對地點由你話事 悅來酒店野餐下午茶推早鳥優惠 5月30 日前入座最高可享75折 2021/04/30 悅來酒店野餐下午茶推早鳥優惠 5月30 日前入座最高可享75折 香港 酒店 台灣 餐廳 中環 外賣 菜式 甜品 蛋 蝦